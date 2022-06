Ekstra Bladets klummeskribent har for længst rundet de 30. Så det måtte være på tide at prøve såkaldt ungt kød. Herunder fortæller hun, hvordan det gik og hvilke råd, hun gav den heldige ungersvend

Der sker noget med kvinder efter vi runder 30.

Måske er det her, det første gang går op for os, at vi ikke længere er blandt de unge. Selvom følelsen af at være i de glade 20'ere består, afslører andre indikatorer, at en æra er forbi.

Som daværende single i begyndelsen af 30'erne var det ikke uvant at blive spurgt ind til kærestestatus af kollegerne, knaldestatus af veninderne og børnestatus af familien.