Ekstra Bladets klummeskribent blev til en fræk nisse for en aften til kærestens store fornøjelse

Kun i Ekstra Bladet

- Jeg synes at kunne huske, at du engang nævnte noget om et nissepigekostume, mumlede min kæreste.

Vi havde netop set årets første julefilm. Jeg tænkte ikke, spørgsmålet faldt tilfældigt, eftersom hovedpersonen havde været en charmerende og tilsyneladende sexet, alfeagtig nissepige.

Det overraskede mig, at han kunne huske kostumet, for det var flere år siden, jeg sidst havde set det.