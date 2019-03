Lyst til sort sex? Så gå all in!

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Derfor er S/M frækt --

Du kan sagtens elske smæk og dominans hjemme i privaten og være glad ved det, men noget tyder på, at der er visse fordele ved at gå helt ind i sin sexrolle som dominant herre med en lydig slavetøs både derhjemme og i sexklubben.

Det er en af konklusionerne på tre forskellige videnskabelige studier af BDSM, der netop er udgivet.

Dem gennemgår vi her:

Belgien

En række psykiatere har undersøgt, hvad der kendetegner belgiske BDSM’ere i forhold til, om de dyrker det i klubregi, privat eller primært som fantasi.

Det fremgår, at personer, der dyrker deres dominans, bondage, disciplin og underkastelse, og hvad der eller er på menuen i det sorte univers i klubregi, har en højere uddannelse og var yngre, da de erkendte disse lyster.

Samtidig fremgår det også, at personerne i gruppen typisk er mere strikte i deres respektive roller som dominant eller submissiv.

Der ser ud til, jo mere erfaring man får med BDSM, desto tydeligere bliver man i sin rolle.

Mange, der privat dyrker sex med BDSM-elementer, identificerer sig slet ikke som BDSM’ere. Hvilket ifølge forskerne er lidt synd og måske et udtryk for en frygt for at blive udskammet som en pervers sadomasochist.

Her er nogle af de forskellige aktiviteter, som de belgiske dyrkere af sort sex deltager i:

Se også: Derfor går vi i s/m-klubber

Gladere

266 selverklærede BDSM’ere samt en kontrolgruppe på 200 mænd og kvinder uden sorte lyster indgår i et italiensk studie, hvor fokus er på sexroller og tilfredshed.

Her fremgår det, at BDSM-dyrkere ser ud til at være mere tilfredse med - og mindre bekymrede omkring - deres sexliv og seksualitet end andre - især hvis de er dominante eller switch, som betyder, at man skifter mellem rollen som dominerende og underkastet.

Se også: Kinky sex er ikke spor sygt

Identitet

I det tredje studie deltog 265 mænd og kvinder fra flere lande, der indentificerer sig som kinksters. Fokus er her, hvordan de har det med seksuelle identitet.

Det fremgår, at en del føler sig stigmatiserede, isolerede, skamfulde - men samtidig viser det også, at det er enormt positivt at være en del af kink-gruppe, fx online og i klubber, idet det tilsyneladende modarbejder disse følelser og oplevelser.

Hvis man ser sin seksuelle identitet som BDSM’er som en rejse, en selvudvikling eller udforskning, kan man bedre tackle de udfordringer, der kan ligge i at være en del af en seksuel minoritet.

Det samlede budskab, som de tre studier tegner, er altså, at der er store fordele forbundet med at erkende sine sorte lyster, identificere sig med dem og også dele dem med andre i diverse fora.

Se også: Sådan bliver du elite-sadist