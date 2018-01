Lyver du også om dine sexlyster?

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Din partner ser beskidt porno, uden at gøre noget ved det --

Prøv dette lille eksperiment: Tjek din pornohistorik ud for det seneste års tid - eller uges tid, hvis du er storforbruger.

Tjek derefter din datingprofil og din generelle datinghistorik.

Sandsynligheden taler for, at der ikke overensstemmelse mellem dine pornopræferencer og dine ønsker til en kvinde.

Det mener dataknuseren Seth Stephens-Davidowitz, der sidste år udgav bogen 'Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are.'

På vox.com fortæller han om nogle af sine opdagelser:

- Porno med overvægtige kvinde er overraskende populært blandt mænd. Men data fra datingsider fortæller os, at næsten alle mænd er ude efter at date slanke kvinder. Mange mennesker prøver ikke at date den type, de er mest tiltrukket af - de prøver at date personer, som de tror vil imponere deres venner, siger Stephen-Davidowitz, som tidligere arbejdede for Google.

Kompatible

Denne diskrepans, denne uoverensstemmelse fører ifølge Stephen-Davidowitz til en udbredt social ineffektivitet:

- En masse singlemænd og en masse overvægtige kvinder burde være seksuelt kompatible. Men de dater ikke, mens manden forgæves prøver at komme på date med en slank kvinde, han ikke tænder lige så meget på. Og så er der de kvinder, der praktisk talt nærmest sulter sig for at forblive slanke, så manden ikke skrider, selv om deres mænd ville mere tiltrukket af dem, hvis de vejede mere. Behovet for at imponere folk fører til alle mulige former for ineffektivitet, siger Stephen-Davidowitz, som overordnet synes, at hans analyser viser, at vi alle sammen har 'sære' lyster, på tværs af lande og kulturer.

I Japan er kildeporno stort bland unge mænd, mens søgninger på ammeporno, erotisk laktation, er udbredt i Indien, oplyser analytikeren. Som eksempel på den enorme variation og bredde i menneskets seksuelle fantasilandskab peger han på, at der findes kvinder, som søger på små tykke mænd med små penisser, og mænd, der kun vil se porno, hvor kvinderne har enorme brystvorter.

En bekræftelse af den kendte 'internetregel' 34, der handler om, at der findes porno om alt, du kan forestille dig.

Kvinder

Ifølge Stephen-Davidowitz er porno med vold - i bred forstand - mod kvinder meget populært blandt kvinder, i langt højere grad end blandt mænd:

- Jeg hader at fortælle det, fordi kvindehadere ser ud til at elske dette faktum. Men fantasier er ikke altid politisk korrekte, siger forfatteren, der påpeger, at kvinder over hele verdens har disse pornolyster - og det hænger ikke sammen med, hvordan de bliver behandlet i det givne samfund.

Som tal fra pornhub.com, verdens største pornosite, igen og igen også peger på, er lesbisk porno ekstremt populært blandt kvinder:

- Cirka 20 procent af den porno, som kvinder ser, er lesbisk porno.

Klogere

Efter at have analyseret pornostatistikkerne er Stephen-Davidowitz blevet klogere på menneskets seksualitet og har således erkendt det, som psykologer og sexologer erfarer ad anden vej: Mange lyster, udover homoseksualitet, giver ingen mening ud fra et evolutionært perspektiv:

- Mindre end 20 procent af dagens sete porno har fokus på vaginalsex fra ende til anden mellem to mennesker, der teoretisk kunne skabe et sundt barn. Tegnesex, analsex og oralsex og fodsex til afsluttende sædafgang, incest, ældreporno, kildeporno, dyreporno, objektporno og så videre.

- Jeg tror, at det skyldes, at vi lever under helt andre forhold end dem, vi som mennesket udvikledes under. Jæger-samler-børn så ikke Simpsons. Og jæger-samler-voksne så ikke Simpsons-porno. Jeg tror, at hvis vi voksede under jæger-samler-forhold, ville næsten alle have en ovevældende lyst til vaginalsex. Men moderne konditioner fører seksualiteten i alle mulige retninger, siger Stephen-Davidowitz, der forudser, at indenfor de næste tre år vil analsex være mere udbredt i porno end vaginalsex…

Man kan med god ret spørge, om man kan drage så drastiske konklusioner om menneskets seksualitet på baggrund af netadfærd. Folk søger jo af mange årsager:

- Jeg tror, at porno er en god målestok for folks seksuelle fantasier, selv hvis de ikke handler på dem. Og jeg tror, at det at se porno afslører mere end at svare på spørgsmål i en undersøgelse, Men selvfølgelig skal man være varsom med, hvordan man tolker det.

Hvilken pornobruger er du? For et par år siden undersøgte forskere små 1000 mænd og kvinders netpornovaner, deres seksuelle tilfredshed, seksuelle erfaringer, seksuelle dysfunktioner samt tendens til at undvige sex og intimitet. Forskerne kom frem til, at pornobrugere kan inddeles i tre undergrupper med glidende overgange imellem: Hyggebrugere, tvangsbrugere og plagede brugerne. Den langt største gruppe, hyggebrugerne, består mestendels af mænd i parforhold og kvinder, som bruger moderat tid på netporno - medianforbrug på 24 minutter om ugen. De er tilfredse med deres sexliv, føler fin kontrol over tanker om sex og sexlyster, har få seksuelle dysfunktioner og ingen problemer med intimitet. Forskerne mener, at for den gruppe kan porno endda virke som en støtte i udforskning af seksualiteten. De fleste kvinder i denne gruppe ser porno med deres partner. Afhængige

Den anden gruppe, de kompulsive brugere, som i dette udsnit bestod af cirka 12 procent, var mest mænd. De angav et ugentligt forbrug på 110 minutter. De rapporterede en tvangsmæssig tilgang til porno, brugte megen mental energi på at se porno og større følelsesmæssige kvaler forbundet med det. Samtidig har de større tendens til at undvige intimitet og sex og en mindre tilfredshed med sexlivet. Dog har de ikke flere seksuelle dysfunktioner. Hvilket får forskerne til at konkludere, at masser af porno ikke er forbundet med impotens, som nogle ellers har hævdet. Sidste gruppe, De plagede, bruger mindst tid på porno, 17 minutter om ugen. De rapporterede ikke en kompulsiv trang til at se porno, til gengæld følte de væsentligt større større og skam og selvhad omkring pornoen. Denne internaliserede skamfølelse skyldes givetvis en streng seksualmoral i samfundet, religion og/eller konservativ opvækst. Denne gruppe rapporterede mindre tilfredshed med sexlivet og flere seksuelle problemer og mere undvigende adfærd i forhold til sex og intimitet. Personer i denne grupper ser næsten altid porno alene. Alt i alt konkluderer forskerne, at for langt de fleste er netporno uproblematisk, men en lille gruppe kunne have godt af hjælp til at begrænse den kompulsive brug og/eller til at takle de følelsesmæssige udfordringer som skam og selvhad og intimitetsundvigelse.

