Målløse passagerer: Filmer blowjob på motorvejen

Lange køreture er sjældent videre ophidsende, men et lystigt par gjorde deres for at underholde de forbipasserende på den britiske motorvejsstrækning M6 - heriblandt engelske Tanya Coombes, da hun var på vej til Skotland i minibus. The Sun og Mirror bringer historien.

Her blev hun og medpassagererne pludselig overhalet af en sølvgrå Ford Fiesta, hvori i hvert fald én af passagerne ikke havde øjne og hænder på vej og rat.

Da minibussen efterfølgende overhalede den lille bil, kunne Tanya Coombes og hendes selskab nemlig se, hvordan den kvindelige passager var i fuld gang med at 'assistere' chaufføren med kørslen.

Fyret: Dansk buschauffør filmet i fræk frokostpause

Hvor den mandlige chauffør lod til at tage situationen med ophøjet ro og en vis selvtilfredshed, så den kvindelige passager straks mere betuttet ud, da hun blev opdaget. Tanya Coombes havde nemlig hevet telefonen frem for at filme episoden.

- Han smilede og teede sig som om det var den bedste dag i hans liv, fortæller 25-årige Tanya til The Sun.

Kom på andre tanker

Folkene på bussen grinede meget af situationen, da den udfoldede sig, men Tanya Coombes har sidenhen tænkt over alvoren i det hele.

- Der findes en tid og et sted for den slags, og det der er frastødende. Du kører på M6, for fanden, det er en motorvej, siger Tanya, der vurderer, at de kørte med omkring 100 kilometer i timen, mens hun filmede parret.

- Vi syntes, det var virkelig sjovt, men efterfølgende tænkte vi på, hvad der kunne være sket, hvis der havde været et uheld. Hans frue kunne være kommet slemt til skade, lyder det.

Og der er noget om snakken. I Danmark kan det således være ulovligt at have sex i en bil, hvis man netop derfor er til fare for andre. Alligevel har 15 procent af os haft sex bag rattet ifølge en tidligere undersøgelse af vores mere særlige kørevaner.

