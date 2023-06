Sex & samliv ... 19. jun. 2023 kl. 22:00 Gem artikel Gemt artikel

Mænd om intimbehåring: - Fuldstændig paralyseret af synet

Chris, Tonny og Lorentz er rørende enige om, at hår, stubbe eller røde knopper i kvindens intimområde næsten intet betyder i forhold til at have god og givende sex sammen. Det kan dog blive SÅ ekstremt, har Chris en enkelt gang måttet sande, at kvindens helt specielle frisure lagde sexakten død