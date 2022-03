Det kan holde potensen i live og styr på underlivet, men hvordan gør man? Forfatteren bag 'Fra regnorm til anakonda' giver de bedste råd om underlivs-fitness for mænd her

Ekstra Bladet

Kvinder har gjort det i årevis, men for mænd kan knibeøvelser også gøre underværker for underlivet og holde festen kørende i soveværelset. Ekstra Bladet har talt med en erfaren underviser om de bedste øvelser til at gå fri for rejsningsproblemer og kontrollere luft, afføring og urin.