Maria kan ikke længere få klitoris-orgasme

Maria var vibrator-afhængig: For intens og langvarig brug af en klitoris-stimulator har gjort, at 42-årige Maria ikke længere kan opnå klitorisorgasme. En sexolog kommer med råd til, hvordan Maria og andre kvinder i samme kedelige situation hurtigt kommer tilbage på sporet

Så tæt på, og alligevel så forbandet langt fra.

Og jo mere man fighter for at komme det sidste stykke over målstregen, des mere arbejde og mindre nydelse bliver der lagt i projektet.

Mange mænd kender til enten at komme for hurtigt eller slet ikke at kunne komme, når man gerne vil. Særligt i forbindelse med at være sammen med en partner.