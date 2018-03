Massagetester om sexdukkebordellet: Det skal da prøves

I går, 28. februar, åbnede Skandinaviens første sexdukkebordel i Aarhus, og allerede nu, dagen efter, er de erfarne kunder nysgerrige på, hvad en dukke kan, som en ægte analog sexarbejder ikke kan.

På eroguiden.dk, hvor prostitutionskunder deler erfaringer med købesexpigerne, er der livlig debat om, hvordan en sexdukke mon vil opleves.

Vi har talt med Massagetesteren, en mand omkring 50, som i begyndelsen af nullerne testede sexarbejdere på mandebladet Super rapport og en kort overgang på erotiksiden side6.dk. Han tror, at det nye ved et sexdukkebordel vil være en stor del af tiltrækningen:

- Rigtig mange mænd er seksuelt ekstremt nysgerrige, og når det kommer til at opsøge en prostitueret, så handler det ikke kun om, at man er single eller ikke får nok derhjemme. En del mænd, både unge som ældre, betaler for sex på grund af spændingen og det forbudte element. Hvor det at gå bag ryggen på hende derhjemme og opsøge en klinik giver et kick i sig selv - oven i dette kommer så selve sexakten med en fremmed dame, der selvfølgelig er prikken over i'et.

- Når det kommer til at være seksuelt sammen med en dukke, så tæller det anderledes og lettere bizarre element ved at gøre det med garanti også. Og nøjagtig som når man bruger sexlegetøj alene, hvor man for alvor kan gøre, som man lyster, så gælder det samme for sex med en dukke, kan jeg forestille mig. Når man har sex med en anden person, så kan man aldrig 100 procent slå sig løs. Heller ikke engang med en partner, man har været sammen med i mange år, siger Massagetesteren til Ekstra Bladet.

Hæmninger

Han mener, at når det kommer til sex med en død ting, som hverken kan se, høre eller tænke - eller for den sags skyld sige fra eller til - så er der mulighed for at lægge alle tænkelige hæmninger på hylden - specielt hvis det foregår i enerum derhjemme.

- Om man også kan gøre det på dukkebordellet, det sætter jeg lidt mere spørgsmålstegn ved. Under alle omstændigheder vil jeg ikke udelukke, at et bordel med sexdukker vil kunne løbe rundt. For her er en mulighed for at prøve noget helt nyt seksuelt - og dette vil helt klart trække. Blot det at bevæge sig ind på bordellet og købe en ydelse med en eller flere af dukkerne, vil for en del mænd uden tvivl være en grænseoverskridende og "forbudt" oplevelse at kaste sig ud i. Hertil kommer så selve sexakten med dukkelise, der for langt de fleste mænd også vil være en helt ny form for sexoplevelse.

Dukkebordellet kan også være løsningen for manden, der af den ene eller anden årsag har ekstra svært ved at tage skridtet til at være seksuelt sammen med en kvinde af kød og blod, mener Massagetesteren:

- Også selv om det drejer sig om en kvinde, der tager betaling for det. Jeg har dog svært ved at se, at sexdukkerne vil blive en seriøs konkurrent til klinikkerne med kvinder af kød og blod, man endda også kan tale med. Men måske kan dukkerne blive et lidt kinky alternativ, som på et tidspunkt - når nu muligheden findes - må prøves af.

Nysgerrighed

At dømme ud fra de kommentarer der følger en opdatering på eroguide.dk, skal der nok komme kunder til at begynde med.

I annonceteksten fra Doll House, hvor du kan få en trekant med to dukker for 800 kroner, hvilket er en del under markedsprisen for ægte sexarbejdere, hedder det blandt andet:

'Er du træt af iskolde prostituerede som ikke lever op til dine forventninger?

Har du haft flere kedelige sexoplevelser med en eller flere partnere?

Hos Doll House bliver din fantasi til virkelighed… Du får en god oplevelse til fornuftige priser. Her bliver ingen snydt. Alle gæster går herfra med et smil på læben. Vi har indrettet vores nye og store lokaler, så du kan afprøve en eller flere fantasier. Vi har indrettet et lægeværelse, et klasselokale, en lille hyggelig stue, og et sexrum med en sexgynge, kors og andre redskaber.

Kun fantasien sætter grænser.'

Det har fået en bordelkunde, rejsenetværk, til at skrive:

'Den må stå for deres egen regning, for mon ikke iskolde, netop ikke er det som en del, nok ofte stamgæster, mener at de glædespiger er som de glad besøger.

Der findes sikkert iskolde glædespiger, men så besøger man dem vel kun en gang, hvis man får den oplevelse.

Man kan ikke købe kærlighed hos glædespiger, men nærvær og indlevelse kan have andre former end forelskelse og følelser, og det kommer de dukker næppe nogensinde til at kunne levere på samme måde som piger af kød og blod.

Økonomisk er det billigere end at gå på bordel, men personligt ville jeg nok ikke kunne opleve det som en brugbar erstatning for levende glædespiger af kød og blod.

Men jeg kunne se de dukker som et brugbart onani supplement til pornofilm og egne fantasier.

Måske et leasing arrangement, så man har en dukke i eget hjem.

Måske på delebasis, hvis man kender nogle godt nok til at ville gøre det, for med kostprisen på de dukker, vil leasing nok også blive ret dyrt' skriver kunden, der også tænker, at et kombibordel, med dukker og kvinder, vil kunne fungere udmærket.

En mand under navnet Underdog skriver:

'Jeg tror det bliver kæmpestort i takt med at teknologien og materialerne bliver bedre og bedre. Lige nu er det mere eller mindre halvprivate iværksættere der forsker og udvikler i det. Der går nok ikke lang tid før de lidt større spillere på markedet kaster sig over det. Og så går det stærkt.

Det er ikke et tabu for etablerede virksomheder at lægge navn til sexlegetøj. Se blot på Hitachis vibrator. Den er et monster hit blandt verdens kvinder og en ren pengemaskine...

(Håber Elon Musk læser med nu)'

PPD siger det kort og koncist:

'De dukker ser lidt stive ud, men de skal måske lige prøvekøres et par gange…'

Markedet

Markedet for sexdukker er i de seneste år vokset betragteligt, efterhånden som materialet i cyberskin og silikone er blevet bedre, og dukkerne i nogle tilfælde er blevet billigere:

Vi spurgte Thomas Bundgaard Jensen fra Skandinaviens største sexshop sinful.dk, om de har leveret dukkerne til Doll House:

- Jeg kan ikke oplyse, om det er os, der har leveret dukkerne. Vi tager diskretion meget alvorligt og kunne aldrig finde på at oplyse, hvem der har købt i vores shop.

- I forhold til vores salg af dukker, så kan vi se, at der er en stigende tendens i interessen af de forskellige dukker, der er kommet i shoppen. Hvis vi f.eks. kigger på en af vores bedst sælgende fra Pipedream, kan vi se en klar stigning i både interesse og køb af produktet henover det seneste halve år. Og det er ikke noget, jeg forventer går den anden vej - tværtimod.

- Ser vi på den bagvedliggende data, kan vi se, at mønsteret er det samme for mænd, som det er for kvinder. Mange starter med et simpelt onaniprodukt som måske et Tenga-æg eller et andet sleeve. Herefter vælger flere og flere et mere realistisk produkt som f.eks. en dukke, siger Bundgaard, der oplyser, at kvinder starter typisk med en simpel vibrator og går herefter på opdagelse i noget med lidt flere funktioner.

Bred vifte

Sexlegetøjsekspert JoanB, der blogger om og tester sexlegetøj på joanb.dk, har også fingeren på pulsen i forhold til sexdukker:

- I langt de fleste webshops og fysiske forretninger med sexlegetøj, kan man erhverve sig en bred vifte af sexdukker. Fra de helt billige og oppustelige af plastik, de fleste nok kender til, til nutidens meget virkelighedstro sexdukker fremstillet af superblød silikone.

- De kan koste rigtig mange tusinde kroner. Også over 20.000 kr. Og flere og flere dukker i genren kommer, da der helt klart også er et marked for denne type af sexlegetøj.

- Samme udvikling er sket for interaktivt sexlegetøj til mænd, hvor man interagerer og kombinerer den rent fysiske onanioplevelse med det visuelle (interaktive pornofilm) via en app på smartphonen og eller virtual reality. Og jeg kan forstå, at man på Doll House netop kan kombinere en sexdukke med en virtual reality film. Og netop den kombi bliver nok også mere udbredt i årene fremover, er mit bedste bud siger legetøjseksperten fra joanb.dk, hvor du kan læse test af interaktivt sexlegetøj til mænd.

