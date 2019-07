Mette gigt-råder Wozniacki: - Dyrk så meget sex, du overhovedet kan overkomme!

37-årige Mette er ligesom Caroline Wozniacki ramt af kronisk leddegigt, der i perioder både forringer og forkrøbler den ramtes liv.

Mette ønsker nu at give videre til Caroline og andre, der døjer med leddegigt, at masser af sex og daglige orgasmer er den bedste, mest naturlige og smertelindrende form selvmedicinering, der findes.

- Vi ser alle forskellige ud, og vi tænder alle på noget forskelligt, men vores kroppe er alle skruet ens sammen - en krop fyldt med erogene zoner. Den vigtigste erogene zone er faktisk vores hjerne, og vi stimulerer hjernen, når vi stimulerer os selv og hinanden seksuelt, siger Mette.

Hun mener, at i forbindelse med sex og onani frigiver hjernen en stor mængde forskellige hormoner, fx dopamin, som gør os opstemte og lykkelige. Et andet stof, oxytocin også kaldet kærlighedshormonet, frigives også i store mængder under onani og sex.

Siger aldrig nej til sex

- Alle disse gode, sunde og positive hormoner gør ens hjerne glad og har samtidig en healende og smertelindrende effekt på kroppen, viser flere undersøgelser - og her er det så, at min historie kommer ind i billedet, siger Mette, der kun meget sjældent siger nej til sex. For sex hjælper hende.

Hertil kommer, at hun på daglig basis i mange år har givet sig selv en morgen-orgasme eller to - for indimellem bare at kunne komme ud af sengen. Ofte toppet med en godnat-orgasme, inden hun lægger sig til at sove.

- Når jeg oplever, at selvmedicinering med sex, onani og orgasmer har en super positiv indvirkning på sygdommen, så kan andre, der ligeledes døjer med kronisk leddegigt, have lige så meget gavn af at skrue op for sex- og orgasmeblusset, fortsætter Mette.

Via medierne har hun fulgt med i Caroline Wozniackis kamp imod leddegigten - en kamp, der desværre bare aldrig helt kan vindes. For eksempel kan man opleve, at man den ene dag næsten er smertefri og har det godt, hvorpå man dagen efter bogstavelig talt er så syg og har så mange smerter, at man ikke kan komme ud af sengen.

30 dage med orgasme blev startskuddet

- For noget tid siden deltog jeg i et dansk projekt sammen med sexlegetøjsekspert JoanB og en lang række andre kvinder, der handlede om at give sig selv orgasme hver dag i 30 dage for at finde ud af, om daglige orgasmer havde en positiv effekt på sexlivet, sexlysten og ens generelle velbefindende.

- På daværende tidspunkt var jeg i det små begyndt at selvmedicinere mig selv med sex og orgasmer, men endnu ikke på daglig basis. At deltage i det her O-projekt endte dog med at give mig så meget mere energi og overskud i hverdagen, at jeg af gode grunde valgte at fortsætte på egen hånd. Som rent faktisk har gjort, at jeg nu i halvandet års tid stort set har kunnet undvære smertestillende medicin.

Mette erkender, at det kræver en masse overskud at skulle onanere og/eller dyrke sex hver dag.

- Men prøv at læne dig godt tilbage og tænk over den følelse, du havde i kroppen sidste gang, du dyrkede vildt lækker sex. Intet andet er så ekstremt afstressende og afslappende - og så er det endda også sundt og naturligt, siger Mette.

Hjælp til hurtige orgasmer og stillinger i sengen

Privatfoto

Den danske sexblogger og legetøjsekspert JoanB har ad flere omgange iværksat sexperimenter, hvor deltagerne har skullet få orgasme eller dyrke sex hver dag i en periode. Det var i den forbindelse, hun kom i kontakt med Mette.

- Jeg har kendt og efterfølgende skrevet en del sammen med Mette, siden hun deltog i orgasme-projektet. Som i øvrigt blev en positiv oplevelse for langt de fleste af os kvinder, der deltog. Og hatten af for at Mette på denne her måde har fortsat sin seksuelle selvmedicinering.

- Det er også flot, at hun nu åbent står frem og fortæller om sin sygdom og altså også giver gode råd og erfaringer videre til andre, siger JoanB, der undervejs har rådgivet Mette i forhold til for eksempel sexlegetøjsprodukter, der med næsten statsgaranti kan give en orgasme.

Bloggeren har vejledt Mette om såkaldt positionspuder, også kaldet sexpuder, der rent fysisk hjælper og understøtter kroppen i forbindelse med at indtage forskellige former for sexstillinger. Lige som puderne med stor effektiv kan benyttes i forbindelse med onani.

Alle par burde indføre pligtsex i kalenderen

Puder

Læs her en kvindelig dansk fysioterapeuts test af den sexpude, som Mette benytter sig af, når hun dyrker sex og masturberer.

- De her sexpuder fås i mange forskellige udgaver. En del af puderne er designet til at placere en dildo eller en vibrator i, så man for eksempel solo kan bruge sit sexlegetøj uden at bruge hænderne. De kan være et super godt og nødvendigt hjælpemiddel for mange, både mænd og kvinder. Men de kan med stor fordel bruges af alle, herunder også mig selv.

- Men har man, som nu Mette, kroniske smerter i hænder og arme, så er sådan en pude en kæmpe fysisk støtte og hjælp, forklarer JoanB.

JoanB peger på, at Mette altid har været en meget sexglad pige. Derfor har det måske også været nemmere for hende end for så mange andre at sætte onani og orgasme på det daglige skema:

- Men for Mette er det primære i forbindelse med de daglige orgasmer ikke at have lyst til at onanere. For Mette handler det meget mere om udkommet af onanien – altså om at få de her gode og sunde orgasmer - og gerne lidt hurtigt.

- Og her er en såkaldt Magic Wand klitoris-vibrator hittet over alle hit, også når det kniber med finmotorikken i fingrene. Med Magic Wand vibratoren kan de fleste kvinder lynhurtigt opnå orgasme, og dette gælder også for Mette, ved jeg, siger sexlegetøjseksperten, JoanB.