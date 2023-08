Michael mistede kæresten i swingerklubben

Kun i Ekstra Bladet

- Jeg er klar fortaler for, at man som par kommunikerer rigtig meget og sætter grænser sammen, men jeg har flere gange dummet mig i kampens hede. Og jeg kan ikke undskylde det med andet, end at det foregik i en setting, hvor jeg på grund af spænding og ophidselse lod mig rive for meget med.

En dum undskyldning, indrømmer den i dag 36-årige single, der dog stadig swinger - nu solo.