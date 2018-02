Modne Miss Robinson: Derfor tænder jeg på håndværkersex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv: Det gør en mand sexet --

Modne Miss Robinson, mor til tre og gift med Mr. Handy, er vild med håndværkersex. Her fortæller hun hvorfor:

Begge mine ægteskaber har været og er med en håndværker, så efterhånden må jeg siger, at der er tanket en del håndværkersex på den konto. Også før i tiden har håndværkere stået højt på min kæresteliste, men også andre typer mænd har haft chancen for at hale Miss Robinson i nettet i tidernes morgen.

Jeg har da både fået med penslen, grundig ryk med hammeren, fået lagt rør ind og trukket kabler! Hvilken kvinde synes ikke, at den mystiske håndværker, der lige skal sætte vaskemaskinen til, er lidt hemmelig og erotisk?

Tiltrækningen for mig er, at håndværkeren er lidt grov, stærk, beskidt og dyrisk. Han kan tage fat og rive mig rundt på køkkenbordet, med bukserne om anklerne og skruetrækkeren i brystlommen. Ikke at kontornørden ikke kan det, men her foregår det vel ofte efter arbejdstid på kopimaskinen. Det er også frækt og spændende, men håndværkeren tiltaler mig altså mest.

Tilråb på gaden og skurvogns-jagon

Håndværkere har også et ry for at antaste kvinder på gaden, råbe efter en god røv og pifte i en uendelighed. Jeg elsker det, for det er dejlig bekræftelse og anerkendelse. Kvinder ELSKER at blive set, nok nogen mere end andre, men helt ærligt, så trækker det et smil hos de fleste, når vi går videre hen ad fortovet.

Det styrker selvtillid og selvværd, længere er den ikke.

Jeg vil gerne være en flue på væggen på værkstedet eller i skurvognen, for jeg tror lige, det er i min ånd. Det hører jeg ikke så meget i min dagligdag på kontoret.

Håndværkeren er lidt mere spontan, lige på og hård med en snært af dominans, og det elsker jeg i en mand. Den grove store hånd og duften af håndværkersved, har en helt bestemt virkning på mig. Jeg tænder på det hele, så det gør også håndværkersex frækt og beskidt.

Mr. Handy lugter ikke af sved, når han kommer hjem fra en lang arbejdsdag, han dufter af lækker håndværker. Selvfølgelig elsker jeg ham også ren, lækker og velduftende. Lige så meget håndværkerne elsker kvinder letpåklædte om sommeren, så elsker jeg svedige håndværkere i bar overkrop. Hvem har ikke ofte hørt et pift og en kommentar, fra en svedig, solbrun og halvbeskidt brolægger en dejlig sommerdag.

'Piiiifffft - god røv, skatter!'

Er det mere sexfantasi end virkelighed?

For mit vedkommende vil jeg sige begge, men for mange andre kvinder skyder jeg nok helt ved siden af. Heldigvis for det, vi er jo forskellige i smag og lyst.

Det er heller ikke alle håndværkere, der kommer med sin værkstøjskasse, og kaster sig over Fru Jensen og giver hende en tur på vaskemaskinen. Det er nok mere sexfantasi for mange, end noget andet. Der findes jo også kvinder, det tænder vildt på kontornørden, der har totalt styr på IT og kopimaskinen, incl. Miss Robinson.

De fleste kvinder, vil jeg tro, elsker, når mænd siger 'det fikser jeg!'

Det gør i hvert fald mig våd i trussen! Det signalerer en mand, der har overskud og styr på tingene, og det er også en form for sexet dominans.

Jeg kan også se det i mine erotiske noveller, de har altid en mand med store overarme, en dominant chef eller lækker håndværker som hovedperson. Så min sexfantasi afspejler hurtigt mine hemmelige lyster.

Mr. Handy kan i hvert fald tanke mange af mine sexfantasier i novellerne, og det gør også sexlivet lidt mere spændende. At dele fantasier er ikke altid noget, jeg har været god til, men det er jeg trods alt kommet efter de seneste 10 år.

Selvfølgelig er det ikke alle sexfantasier, der kan opfyldes, men hvem ved, måske i fremtiden?!

Så, kære dejlige håndværkere. For min skyld må I hjertens gerne fortsætte den gode stil, for vi er altså nogle kvinder, der sætter pris på jeres tilråb og komplimenter.

TAK for det <3

Miss Robinson

Miss Robinson

