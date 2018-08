Modne Miss Robinson: Sådan dyrker vi sex i sommervarmen

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra gamle arkiv: Derfor skal I (ikke) dyrke sex i det fri --

Vores modne blogger Miss Robinson, der har tre børn og en mand, skriver altid om sine helt private erfaringer med sex. Denne gang det hyper aktuelle emne: Svedig sex i sommervarmen:

Selvom jeg ligesom alle andre danskere nærmest er ved at omkomme af varme i disse tider, så fejler sexlysten ikke noget.

Der kan sagtens gå dage imellem, men knaldes det skal der altså! Alligevel kan det godt være udfordrende at skulle finde energien til sex i sommervarmen frem, når temperaturen siger 32 grader... også i soveværelset.

Selvom mit og Mr. Handys soveværelse ligger mod nord og solen sjældent kigger ind af vinduet, er det virkelig svært at holde det afkølet i øjeblikket.

Vi har en kæmpe propel i loftet, der pisker rundt 24/7, vinduet er åbent og døren lukket for ikke at lukke varm luft fra resten af huset ind, men alligevel koger vi derinde.

Når vi så vælger at give os i kast med sex i sommervarmen, går det ikke mange minutter, før vi KAMP sveder.

Jeg mister koncentrationen

Svedig sex kan sagtens være lækkert, det betyder jo bare, at vi har givet den max gas, men når det er pga. tropevarme, så er det klistret og meget vådt! Der skal i hvert fald ofte skiftes sengetøj.

Det er svært at nyde sex og koncentrere sig, når alt er klistret og vådt. Faktisk synes jeg, det er lidt irriterede og demotiverende. Fokus bliver flyttet, uden jeg og Mr. Handy egentlig ønsker det.

Derfor blev det besværligt, og vi sad fast i hinanden eller gled rundt.

Selvfølgelig kan det også være en sexet fetich, men så vælger vi det jo selv. Så er det frem med latexlagnet og olien. Varmen er bare kvælende og ikke velkommen i vores soveværelse pt.

Derfor besluttede vi os for, at gøre noget ved det, i stedet for at jamre og klager over varmen, så gik vi i løsningsmode.

Afkøling med isterninger

Isterninger - masser af isterninger. Isterninger er vildt forførende og giver virkelig kuldegysninger og stive snuder - også i 32 grader!

Når vi leger med isterninger, er det hele kroppen, der er i brug. De smelter lidt hurtigere på huden pga. varmen, men det fjerner også fokus på varmen, når der ligger en isterning på fx. ryggen, under en god doggy.

Det kolde vand fra den smeltende isterning, sender små dråber koldt ned over kroppen. Så i stedet for at blive forstyrret af varmen, mærker jeg kulden. En isterning i munden, navlen, hen over brystvorterne eller på pikken eller fissen. Lækkert forspil og dejligt afkølende. Det er en dejlig måde at nyde sex i sommervarmen.

Under den kolde bruser

En anden ting, vi også har prøvet et par gange, er et køligt brusebad. Sex under bruseren eller i badekarret er altid lækkert, men det er normalt under den varme bruser, det foregår.

Her i sommervarmen er det vildt lækkert at blive kølet ned under en kold bruser. Ikke iskoldt, men kølende og svalende temperatur. Der er selvfølgelig ikke så mange stillinger at vælge imellem, men det virker, og vi sveder ikke eller bliver overophedede.

Vi har også succes med at tage et køligt bad inden sex i sommervarmen og så derefter rykke ind i soveværelset. Så er kroppen nedkølet og kan klare varmen lidt længere. Et køligt bad bagefter skyller de svedige og klistrede efterladenskaber væk og efterlader kroppen frisk. Det gør det i øvrigt også nemmere at falde i søvn, hvis varmen er slem i soveværelset.

Sex i poolen eller på stranden

Er der noget bedre end en aftendukkert i poolen eller på stranden? Vi har pool i haven, ikke en kæmpe stor frækkert, men 12.000 liter kan sagtens rumme en håndfuld kroppe til nedkøling. Ikke alle har den mulighed selvfølgelig, men de der har, har helt styr på mulighederne.

Udover et godt knald i poolen er den også god til at nedkøle og gøre kroppen frisk og kølig. Ligesom en tur under bruseren.

Poolen eller stranden er også et dejligt sted til forspil. Her kan vi pille lidt ved hinanden, inden vi begiver os ud i hed sex i sommervarmen. Om aftenen er stranden heller ikke så meget besøgt som om dagen, det er faktisk ganske få mennesker, der bader efter mørket er faldet på.

Det gør også, at du og din partner kan gemme jer lidt i vandet. Mr. Handy og jeg har svært ved at holde fingrene fra hinanden, når vi har poolen for os selv.

Specielt om aftenen, når ungerne er lagt i seng - så er det hyggetid for de voksne. Bar røv i måneskin, gør noget ved lysten og vi elsker det.

YOLO og knus fra

Miss Robinson

