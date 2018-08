Nej, din nabo har ikke mere sex end dig

Især mænd har en tendens til at tro, at andre dyrker sex oftere

--Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Ged i sexlivet? Lav en sexkontrakt --

Græsset er som bekendt ikke altid grønnere hos naboen. Selvom vi tror det.

Faktisk viser nye tal, at mange tror, at andre har meget mere sex, end de i virkeligheden har.

Ifølge interviews med mere end 3000 repræsentativt udvalgte kvinder og mænd i Storbritannien, USA og Australien, foretaget af analysebureauet Ipsos, så har mange en forkert opfattelse af virkeligheden.

Ipsos laver jævnligt undersøgelser under paraplyen The Perils of Perception, som netop fokuserer på forskellen mellem, hvad vi tror, og hvad der er fakta.

Det viser også, at især mænd har et skævt virkelighedsbillede.

Da deltagerne blev spurgt, hvor ofte de tror unge mænd og kvinder mellem 18 og 29 i deres land har sex, svarede folk heeelt ved siden af.

Hvor det reelle gennemsnit for mænd er fem gange om måneden i UK og fire i USA, så gætter mænd og kvinder på cirka på 14 gange månedligt.

Når det så kommer til, hvor ofte man tror kvinder i aldersgruppen 18-29 har sex, bliver det endnu mere forkert. For mænd.

Det virkelige sextal i USA seks gange om måneden og fem i UK. Men mænd formoder, at kvinderne har sex hele 23 gange månedligt, mens kvinderne gætter på 12 gange.

Altså en gigantisk forskel på fakta og formodninger, som givetsvis skyldes en syndig blanding af mediesex, porno, ønsketænkning, ekstreme anekdoter og almindelig misundelse samt og især manglede viden.

Se også: Naboens sexliv ødelægger dit eget

Antal

Det viser sig dog, at folk er bedre til at gætte på, hvor mange sexpartnere mænd alderen 45 til 54 har haft gennem livet. I fx USA er det opgivne sextal 19, og gætter ligger på også deromkring:



Men igen tror folk, at kvinderne har været meget mere aktive, end de reelt har været. I USA har aldersgruppen haft 12 sexpartnere, mens mændene gætter på hele 27. Kvinderne i USA rammer dog ret præcis med 13.

Dette udsving skyldes til dels, at en lille gruppe af de amerikanske mænd skyder voldsomt meget over, hvilket så altså vrider data en del.

I Storbritannien gætter både mænd og kvinder på flere sexpartnere, end folk reelt har haft.



For nylig har vi skrevet om en undersøgelse , der viser, at kvinder konsekvent underrapporterer antal sexparterne, mens mænd overrappporter - blandt andet som følge af kønsnormer om, at mænd er rigtige mænd, hvis de har haft mange sexpartnere, mens kvinder ikke vil fremstå som løsagtige.

Sexundersøgelser er mest for sjov

Tendens

Vi tog fat i sexolog og parterapeut Signe V. Bentzen for at få hende til at give et bud på, om det er et problem, at der er forskel på fakta og virkelighed her. Hun mener, at der findes de samme tendenser i danske forestillinger om det sexliv, 'de andre' har.

- Omend tallene i Danmark ser anderledes ud. Gennemsnitstallet for hvor mange seksuelle partnere en helt almindelig 20 årig ung studerende kvinde fra København med et aktivt socialliv ligger snarere mellem 6 -12 partnere - om året. Så altså helt andre tal end vores anglo-amerikanske venner.

Men der er andre ting på spil, ifølge Bentzen;

- Mange småbørnefamiliefædre tror, det er helt unormalt, når de har sex en til to gange om måneden og endda slet ikke har sex i lange perioder. Når de sætter ord og tal på deres forestillinger, hvad der er 'normalt' for andre i samme situation har, så er det som oftest helt ude af proportion.

- Mændene tror, at andre par med børn har sex hveranden eller tredje dag, og at det sex, familie-folket har, er lige så innovativt og langvarigt, som før børnene kom til. Kvinderne har mere realistiske forestillinger om hvad der foregår i deres veninders soveværelser. Vi taler (også) om det i Mødregrupperne og med veninderne.

Men at der ikke er overskud og lyst til så meget sex betyder IKKE, at det behøver være sådan, mener Bentzen:

- Hvis man ønsker eller har behov for mere og dybere forbindelse med hinanden, kan man godt arbejde på at skabe det sammen. Nogle gør det på egen hånd. bare ved at beslutte sig for at gøre det til en sand prioritet. Andre er nødt til at have hjælp til at sexlivet kan folde sig rigtigt ud.