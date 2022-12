Nikolaj dyrker sex på stoffer: - Målet er at miste kontrollen

Kun i Ekstra Bladet

'Glaspiben ligger klar på skrivebordet, men jeg prøver stadig at holde fast i forestillingen om, at det ikke er Tina, jeg er her for. Men Tina hvisker i øret 'jeg er liderlig', og Tina får altid ret, stiller ingen spørgsmål, kun krav om alting lige nu og her.'

14 dage. Cirka så længe er det siden, at Nikolaj Tange Lange senest har dyrket chemsex.