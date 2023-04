Nils Arne får handicaphjælp til at onanere

Kun i Ekstra Bladet

Det kræver sin afklarede og frisindede mand - og en forstående handicapmedhjælper - når 38-årige Nils Arne Morka, der er diagnosticeret med ALS, to-tre gange om ugen ringer med sin hvide hygge-klokke.

For nøjagtig som Nils Arne døgnet rundt har behov for hjælp, støtte og intimpleje for blot at kunne føre et værdigt liv, har han også brug for en hjælpende hånd til den masturbation, der fortsat betyder rigtig meget for hans livskvalitet.