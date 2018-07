Nu er det tid til at nyde de frække lyde

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Så fræk er audioporno --

Lydsiden er en vigtig ingrediens i totaloplevelsen sex, hvor alle vores sanser kan foldes ud.

For nogle er sex (og porno) uden lyd nogenlunde lige så mangelfuldt og fladt som æg uden salt, øl uden kulsyre, sommer uden ferie.

For en audio-erotiker, der bliver seksuelt opstemt af prust, støn, klynk, jammer og hulk og brøl, kan sommeren være en højtid. For i heden knalder naboerne med åbne vinduer. Og det kan pirre - men også pisse af.

Lige så belastende det kan være at blive et mere eller mindre ufrivilligt auditivt vidne til sine liderlige naboers højstemte sexkapader, ligeså pirrende kan de rytmiske sexfrekvenser være, for de reagerer direkte med vores ubevidste og sætter gang i fantasien - om vi vil det eller ej.

Det mener sexolog og psykoterapeut Flemming Bogø:

- Vi der bor i dårligt isolerede lejligheder kender til det med at følge med i opgangens sexliv, hvis der er bor folk med lyd på. Lydene taler til vores fantasi, og selvom de billeder, der dannes ikke altid er rare (når naboerne måske ikke lige lever op til de tidens skønhedsidealer), kan vi et stykke ad vejen selv bestemme, hvad der skal ske i fantasien, for det er os, der skriver manus.

- Så vi kan blive tændt på den måde, vi foretrækker, siger Bogø. Personligt synes jeg, at sex uden lyd er som at se en gyserfilm uden lyd. Gyset udebliver!

- Lyde fra et soveværelse, hvor der bliver kneppet igennem, og nogle skriger: ’Ja, ja knep mig, hårdt, ja bliv, ved lige der!’ virker ikke altid instinktivt ophidsende. For man er nødt til at gå ind det, for at de sexlyde skal virke pirrende. Hvis man er træt og kan se på uret, at nu er der kun fem timer, til man skal op, så går ens stresssystem automatisk i gang. Så er det ikke pirrende længere, men derimod en stressfaktor.

Se også: Hjælp - hun stønner for højt

Hør sexlyde her

Har du ikke liderlige naboer, kan du finde frække lyde på siden Orgasm Library, som er det pureste guld for audioerotikere.

Her kan man høre flere hundrede kvinder (og et par mænd) stønne sig gennem onani og sex og orgasmer. Sexlyde som er uploadet af anonyme brugere fra hele verden, dog mest Spanien og Frankrig. Men det kan være svært at afgøre, hvor de kommer fra, idet de fleste er ganske ordløse. Ikke desto mindre siger lydene mere end 1000 ord om nydelse.

Bag siden står den spanske sexlegetøjsproducent Bijoux Indiscrets, som også har lavet en sexundersøgelse med næsten 1500 mænd og kvinder.

Den viser, at 60 af kvinderne og 52 procent af mændene stønner for at ophidse partneren. Tilgengæld mener lidt færre, 35 procent af kvinderne og 43 procent af mændene, at skrigen og stønnen er tegn på god sex. Underforstået: Man kan sagtens nyde sex uden at man er højlydt.

Er du til audio-erotik, så tjek disse sider ud:

orgasmsoundlibrary

audibleporn

sonicerotica

Her kan du høre pigernes orgasmer

HERUNDER SEXPERT-TV FRA ARKIVET: Mænd må også gerne stønne i sengen:

Derfor stønner kvinder i sengen

Psykologen Christopher Ryan, der har skrevet ’Sex at Dawn: The Prehistoric Origins of Modern Sexuality’, gennemgår forskellige evolutionære forklaringer på, hvorfor kvinder egentlig stønner under sexakten.

Og han begynder med begyndelsen: Andre primaters sexlyde. For mennesket er ikke det eneste primat, der laver lyde under sexakten. Han refererer primatologen (der studerer ikke-menneskelige primater - dvs en abeforsker) Stuart Semple.

Blandt mange arter laver hunnerne lyde før, under eller lige efter parring. Disse lyde er almindelige blandt hunprimater, der således opmuntrer andre hanner i gruppen.

Hendes kopulationskald er en invitation til hannerne, som ultimativt kalder på sæden hos den han, hun parrer sig med. Men også andre hanner inden for hørevidde opmuntres til at komme med deres sæd, og derved er sædkonkurrencen i gang. Hun opfordrer med andre ord til promiskuitet, skriver Semple.

Stuart Semple optog mere end 550 sexlyde fra syv forskellige hunbavianer og analyserede dem. Og han fandt frem til, at disse lyde indeholdt vigtige informationer - dels om hvor i cyklus hun er (mere komplekse lyde, når hun var tæt på ægløsning), og dels om hvilken status parringspartneren har (jo højere rank i gruppen, jo længere og mere distinkte var lydene).

Det betyder, andre hanbavianer formodes at få at vide, om de kan gøre hende gravid, ligesom de kan få en fornemmelse af status på hannen, hvis de skulle have lyst til at nærme sig.

En anden primatolog, Meredith Small, mener også, at abernes elskovslyde er utvetydige.

- Selv ikke-indviede kan genkende abers elskovslyde som netop elskovslyde, de ikke laver i andre sammenhænge.

To andre forskere analyserede parringslyde fra diverse primater, herunder tre menneskepar.

De noterede sig, at hunnens lyde intensiveredes, efterhånden som orgasmen nærmede sig, og under orgasmen blev det en jævn, hurtig tone i en fast rytme, som hannens orgasmehyl ikke havde.

Christopher Ryan konkluderer, at hunprimaterne (og altså også menneskers elskovslyde) har to formål: at få hannen til at komme så hurtigt som muligt, og dels at lokke andre hanner i nærheden til at komme (forbi) med deres sæd, så hun kan få det bedste mulige afkom.