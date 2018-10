Ny sextrend: Vil du vakuumpakkes?

Iført sort maske og stramt latexdragt kravler en modig mand ned i Michael Flyngholms latexpose. Dragten er ikke et krav, men det er masken, hvis man skal have en tur.

På sexmessen Erotic World i Valby viser Michal Flyngholm sin pose, der egentlig hedder en 'vacbed' frem, og han sælger den også til frisindede gæster.

- Det er lidt, som hvis man har et keyboard. Så kan man tage det frem og spille på det og så pakke det væk bagefter, fortæller han.

Når han tager latexposen i brug, er det meget vigtigt, at sikkerheden er i orden.

- Man skal stole på den, som lægger en ind i den, for man trækker kun vejret gennem en snorkel, så det skal ikke være en eller anden psyko, der lægger en ind. Man skal også have ørepropper i for at passe på sine trommehinder, og så en maske til sidst, så der er helt styr på dine øjne, forklarer han.

På sexmessen Erotic World plejer det at gå vildt for sig.