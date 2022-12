Kun i Ekstra Bladet

Sure sokker, beskidte eller buttede fødder. Fødder i fiskenet og i høje hæle.

Et enkelt fotografi af fødderne kan sælges for 700 kroner, men det kan også gå for så lidt som syv kroner.

Et album med 15 billeder af et par unge kvindefødder i fiskenet sælges for eksempel for 1600 kroner, mens seks billeder af et par blege, behårede mandefødder sælges for 30 kroner.