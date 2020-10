Opfør dig ordentligt, mand

Det er ikke så kompliceret, ifølge Tomas Friis. Men det er svært

Hele den ophedede debat om sexchikane og overgreb og sexisme og voldtægtskultur og feminisme er ikke kun noget, der foregår blandt veluddannede kvinder i medierne.

Mænd taler også om det. I flere mandefællesskaber på facebook lufter danske mænd deres meninger. Nogle forsigtigt, prøvende, andre føler sig uberettiget anklaget.

Grundliggende er spørgsmålet, som mændene stiller sig selv og hinanden 'hvordan kan jeg bedst være en mand i en #metoo-verden?'

Få svaret her: Sådan er en rigtig mand

Vi bad en af landets mest erfarne mandeterapeuter, Tomas Friis fra mandekursus.dk, om på bud netop det. Friis har i mange år ledet mandekurser, hvor deltagerne udfordres til at se dybt ind i egne navler for at finde styrker og svagheder, så de kan blive bedre… mænd.

- Bag hele problematikken handler det om, at vi bliver dårligere og dårligere til at tage ansvar - både for vores egne behov og grænser OG for vores egen adfærd. Og det gælder for både mænd og kvinder. Vi lever i en stadigt mere infantil - og infantiliserende kultur.

- Det eneste, der virker, er, at hvert eneste menneske begynder at tage mere ansvar for sit eget og pege mindre fingre. Hver gang vi peger, er der en finger, der peger på synderen, en, der peger på ‘Gud’ - og tre fingre, der peger tilbage på os selv: Hvad vil du selv gøre ved det?

Det er ikke raketvidenskab at opføre sig ordentligt som mand, siger Tomas Friis. Foto: Jørgen Pedersen

Sådan booster du din mojo

- Så spørg dig selv: Hvordan bidrager jeg selv til det her rod. Start med at fixe din egen adfærd eller mangel på samme. Og hvis svaret er ‘det gør jeg ikke', så gå tilbage til start.

6 tegn på du er en mand - måske

Mor og søster

Friis har disse enkle bud på, hvordan manden kan opføre sig ordentligt, så han både bevarer sin integritet som mand og tager #metoo alvorligt i forhold til alt fra lummer skurvognshumor til chikane.

- Ville du behandle din søster eller datter på samme måde eller ønske, hun blev behandlet sådan. Hvis ikke, så lad være.

- Omgiv dig med mænd, du synes, er bedre end dig selv og værd at se op til. Opfør dig som dem.

Dette er det allervigtigste kvinder leder efter hos en mand

- Kig på dine unger - eller andre børn, du godt kan lide, hvis du ikke selv har børn. Din datter gifter sig på et tidspunkt med en tro kopi af dig. Bliv den mand, du gerne vil have, hun gifter sig med. Din søn bliver lige som dig. Opfør dig på en måde, så han kan være ægte stolt af dig - og så du kan være stolt af dig selv.

- Og hvis du er i tvivl, om noget er ok, så er det sandsynligvis ikke ok. Det er ikke kompliceret raketforskning. Det er bare svært, og derfor skal man(d) øve sig. Hele tiden, siger mandeterapeut Tomas Friis.

Vis din vrede, mand!

Mandefællesskaber Mandementor Anders Witzel er inde på noget af det samme i et opslag i en mandegruppe på facebook. Her opfordrer han mænd til at dyrke fællesskaber med andre mænd som en måde til at komme fx sexchikane til livs:

'Vi kan starte et andet sted - og det kunne være ved, at vi mænd tager fat i os selv. Og hinanden. At vi griber os selv i nakken, som en kattemor bærer sin unge rundt. Og så griber vi mobilen og laver aftaler med andre mænd. Aftaler om at mødes. Uden kvinder tilstede. Ser hinanden i øjnene. Og så taler vi sammen om alt dét, der er svært. Også det, vi ikke har lyst til. Og det er dén, der har mindst lyst, som lægger ud. For han trænger mest. Og så støtter vi hinanden - til at blive bedre mænd. Til at stå godt i os selv. For gør vi dét, kan vi vende udviklingen og igen blive mænd, som kvinder kan stole på. Vi kan blive mænd, som vi selv kan stole på. Og så kan alle de klamme mænd godt pakke sammen. Så har de ikke længere nogle steder at gemme sig.' Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------