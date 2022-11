Ekstra Bladet

En del par opsøger mig for gode råd, når sexlivet er blevet et betændt emne på grund af mandens dalende formåen.

Enten gælder det, at de så sjældent dyrker sex, at han allerede har skudt ’krudtet’ af, inden det for alvor bliver sjovt for kvinden, eller også har han svært ved at få eller bibeholde den rejsning, han engang mestrede til hudløshed.