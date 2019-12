Otte ting vi lærte om sex i 2019

1. Orgasmetid

Indiske forskere har offentliggjort de første resultater af en undersøgelse med 645 kvinder fra hele verden, herunder et par stykker fra Danmark. Alle kvinder var i faste forhold.

Deltagerne skulle med stopur tage tid på, hvor mange minutter der gik fra ‘ophidselse’ til orgasme. De skulle de gøre ved alle penis-i-skede-samlejer i en periode på tre måneder.

Det fremgik så, at 17 procent aldrig får orgasme.

De resterende kvinders orgasmiske mediantid var 13,41 minutter.

Den hurtigste kvinde kom i løbet af tre minutter. Den langsomste måtte bruge 40 minutter på at nå klimaks.

Så hurtigt får kvinder orgasme

2. Kvinder og mænds sexlyst 1

Et studie foretaget af nogle af sexforskningens pinger slår igen fast, at kvindernes sexlyst generelt falder i takt med, at forholdet bliver længere. Og det skyldes ikke bare børn, stress og andre lignende faktorer.

Forskerne lavede to undersøgelser, der fulgte over 200 par over flere år. De udfyldte diverse spørgeskemaer om sex- og samliv og blev interviewet flere gange i løbet af perioden. Det ene studie varede et år, det andet fire.

Mænd havde allerede som udgangspunkt større sexlyst end kvinder. Og lysten blev ikke mindre med tiden. Det gjorde kvindernes derimod. Begge dele gjaldt både lyst til sex med kæresten og til sex generelt.

Sådan gør du sextragedien til en lystig erotik-komedie

3. Kvinder og mænds sexlyst 2

Verdens største sexundersøgelse er dansk og udkom i efteråret. I Sexus deltog 60.000 mænd og kvinder i alle aldre.

Et af de mange interessante opdagelser var, at alle data peger på, at mænd har større sexlyst end kvinder. Set over en bred kam er mænd mere liderlige end kvinder - de onanerer oftere, melder om hyppigere lyst til sex, ser mere porno, og det gælder alle aldersgrupper. Jaja, der findes også kvinder, der er mere liderlige end mænd, men her taler vi altså mænd som gruppe overfor kvinder som gruppe.

Denne lystdiskrepans er muligvis seksualpolitisk ukorrekt, og nogle fagfolk mener da også, at hvis det overhovedet er tilfældet, at kvinders lyst er mindre, skyldes det kulturelle normer og dårlig sex.

4. Mere BDSM

I et studie deltog 265 kinky mænd og kvinder fra flere lande. Fokus var på, hvordan de har det med deres seksuelle identitet.

Det fremgår, at en del føler sig stigmatiserede, isolerede, skamfulde - men samtidig viser det også, at det er enormt positivt at være en del af kink-gruppe, fx online og i klubber, idet det tilsyneladende modarbejder disse følelser og oplevelser.

Hvis man ser sin seksuelle identitet som BDSM’er som en rejse, en selvudvikling eller udforskning, kan man bedre tackle de udfordringer, der kan ligge i at være en del af en seksuel minoritet.

Lyst til sort sex? Så gå all in!

5. Manden er ikke kun diller

En undersøgelse viser, at man er ved at få øjnene op for, at mandens lyst ikke kun er et spørgsmål om testosteron og stiv pik.

Italienske forskere har gennemtrawlet i alt 169 tidligere studier om mandens libido og de relaterede biopsykosociale faktorer.

Studier påviser, at følelsen af at blive begæret, nye overraskende, frække ting og intim kommunikation giver manden sexlyst, mens afvisninger, manglende følelsesmæssig samhørighed, stress, parkonflikter og dårligt helbred mindsker lysten.

Visse kulturelle normer kan påvirke lysten negativt. Den store fokus på erektion medfører ekstra dårlige oplevelser, når erektionen svigter, hvilket giver mindre lyst. Diskursen omkring mandens seksualitet er så at sige erektionsfikseret og ikke nydelses- og lystsorienteret.

Forskerchok: Mandens seksualitet er mere end stiv pik og håret tilbage

6. En lille fed til kvinden

Studie peger på, at cannabis er orgasmeboostende for kvinder.

Undersøgelsen med 373 amerikanske kvinder viste, at kvinder, som røg sig skæve jævnligt, havde 2,1 gange bedre odds for at melde om tilfredsstillende orgasmer end dem, der kun sjældent bliver høje.

34 procent af deltagerne (127) meldte, at de har røget marihuana før sex. Det viste sig så også at de kvinder, der inhalerede cannabisrøg, havde dobbelt så stor sandsynlighed for at rapportere om bedre orgasmer, end kvinder, som slet ikke røg på noget tidspunkt.

Se også: En lille fed giver kvinder større orgasmer

7. Ingen glidebaneeffekt

En gængs hypotese både blandt menigmand og visse forskere om porno er den såkaldte glidebane-effekt, hvor pornoforbrugeren har brug mere og mere ekstrem porno, fordi vedkommende bliver ‘immuniseret’ og derfor skal have det hårdere og hårdede for at blive tilfredsstillet.

Hvilket så skulle betyde, at vi alle sammen ender med at se skide-volds-gangbangs. Men det gør vi jo ikke.

Nyt studie med 248 unge mænd kan da heller ikke påvise den effekt. Fem gange over to år udfylde de online spørgeskemaer om deres pornoforbrug. De fleste var 16, da forløbet begyndte.

Forskerne kom frem til, at der IKKE var et øget forbrug af voldelig porno over tid. Faktisk faldt det henover de to år: Fra at være på skærmen blandt 8,1 procent i begyndelsen til se blive set af 4,6 procent i slutningen af den to-årige periode.

Det generelle pornoforbrug steg marginalt blandt teenagedrengene, men på ingen måde signifikant. Det fremgår også, at stort forbrug typisk også hænger sammen med et mere blandet indhold i selve pornoen.

Porno uden glidebane-effekt: Pornomyte skydes ned

8. Ok med fakeorgasme

Du skal ikke føle dig forkert eller fortabt, hvis du simulerer orgasmer. For fakeorgasmer er ikke sexlivets undergang, faktisk er de bedre end rygtet. En ny undersøgelse viser også, at mange kvinder vokser fra det.

1008 amerikanske kvinder i alderen 18 til 94 deltog i undersøgelsen. Næsten seks ud af ti angav, at de har faket. Men hele 67 procent af dem, der havde faket, gør det ikke længere.

Ydermere viser studiet, at de kvinder, som vedblev med at fake orgasmer, også har svært ved at tale eksplicit om sex og nydelse med deres partner.

Og så fremgår det også, at der var tydelig sammenhæng mellem at være tilfreds med sit sexlv og at være afslappet omkring at kommunikere om sex.