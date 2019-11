Pisk smerten væk

Med ondt skal ondt fordrives. No pain, no gain. Talemåder vi normalt ikke forbinder med noget seksuelt, men for nogle mænd og kvinder med kroniske smerter er BDSM en måde at få lidelserne på afstand.

Emma Sheppard fra University of London har lige publiceret et studie, hvor hun har interviewet en række BDSM-udøvende personer med kroniske smerter.

Selv om de fleste af deltagerne var submissive (og dermed dem, som fik påført smerte og/eller kontrol), var der også dominante og såkaldt switches, som skifter mellem rollerne.

Kontrol

Fælles for alle var kontrolelementet. Det fremgår, at for de deltagende mænd og kvinder er BDSM nemlig et meget brugbart værktøj til at kontrollere deres smerter.

En af deltagerne fortæller, at kontrol af smerte er afgørende:

‘Uanset om det handler om at hvile for at slippe for noget af smerten, tage smertestillende piller, hvis de virker, eller at skifte stilling. Kink tager disse ting videre til en andet niveau ved at skabe smerte, som kan kontrolleres.’

Andre bruger de kinky lege som måder at distrahere sig selv fra smerten.

Pointen

Sheppard har haft kroniske smerter i ti år, og hun har personligt oplevet det stigma, der ligger omkring smerte og sex.

- Vi bryder os ikke om at anerkende, at der er tidspunkter, hvor smerte er pointen. Og der er en forventning om, at vi altid ønsker, at smerten skal holde op, og at få smerten til at forsvinde burde være målet for personer med kroniske smerter.

Lever med den

Men det er virkelig svært at bare leve med smerten, mener Sheppard. For udover at bearbejde smerte, hvilket kræver mental og fysisk energi, skal personen med kroniske smerter også forholde sig til alle andres reaktioner på deres smerter.

Således mister kronisk smerteramte ofte venner og kærester, fordi omgivelserne ikke ønsker, at de udtrykker deres smerter. Men i et BDSM miljø kan man give smerten et nyt sprog, som både er godt for den smerteramte og for dem, som prøver at forstå smerte udenfor smertens strikt medicinske definition.

Mens nogle kinksters er gearet til at opleve smerte som nydelse, har andre brugt kinky lege som en måde at give deres smerter positive associationer, eftersom det vil glæde deres dominante partner og samtidig give smerten mere mening.

Smerte på recept

Nu er det ikke sådan, at Sheppard anbefaler, at lægen burde udskrive otte gange BDSM til smertepatienter, men for de personer, som i forvejen er nysgerrige på området, kan BDSM give nye måder at rekonfigurere deres smerter.

Michael Loua fra elskeriet.dk er klinisk sexolog og meget optaget af netop emnet BDSM og smertepatienter. Han har endda undersøgt det fagligt:

- Ideen opstod over et glas portvin hos tre kliniske sexologer fra henholdsvis Finland, Norge og undertegnede fra Danmark, hvor vi begyndte at undre os over, hvorvidt den kraftige påvirkning fra reb, piske, stearin, isterninger, kroge i huden med videre kunne have en positiv effekt på smertepatienter. Efterfølgende lavede vi et spørgeskema, som blev sendt ud til kinkmiljøerne i de nordiske lande.

Deres miniundersøgelse hos 250-300 respondenter viste noget interessant:

- 70 procent af udøverne af BDSM beskrev en smertelindring i forbindelse med og efter aktiviteten, og at den oplevede smertelindring var noget større end ved brug af andre smertedæmpende remedier som medicin, vin og yoga. Vi har aktuelt fået en forsker i Finland til at analysere tallene nærmere, og i arbejdsgruppen er vi fortsat interesserede i at dykke mere ned i området.

Forklaringerne på effekten kan ifølge Loua findes inden for neurofysiologien, hvor kraftig stimulation af hudens receptorer (for varme, kulde, tryk, bevægelse og smerte) ‘bombarderer’ hjernen og hermed overdøver eksisterende smerteimpulser.

- Men der kan også være sociologisk element. Mange smertepatienter oplever ensomhed og isolation, og for dem kan BDSM-oplevelser i et fællesskab bryde med isolationen og dermed styrke selvværd og reducere smerteoplevelserne.

- En nøjere analyse af vores datamateriale må pege på, hvor det er relevant at søge mere viden. Det er for tidligt at hævde, at ‘BDSM hjælper smertepatienter’, men det er værd at undersøge, hvilke smertetyper og hvilke patientgrupper, der eventuelt kan have gavn af påført smerte, siger Michael Loua fra elskeriet.dk.

