Porno for kvinder har ægte orgasmer

-- Herove trailer til kvindepornofilmen Adventures with the Baumgartners --

En bølge går gennem pornoverdenen i disse år. Den hedder kvindeporno og har flere lag.

Dels peger statistik fra verdens store tubesites, at op hver fjerde af deres millionvis af brugere er kvinder, dels produceres flere og flere film af kvinder til kvinder, og nogle af disse har et seksualpolitisk fundament.

Denne uge afholdes The Pornfilm Festival Berlin, som er for queer- og femipornofilm.

I de seneste år har den i Berlin bosatte danske filmskaber Goodyn Green haft film med i konkurrencen og også vundet priser. Igen i år har Green en film på festivalen, ‘Second Shutter.’

Tal fra verdens største tubesite pornhub.com viser, at deres kvindelige brugere går efter lebsisk porno, gangbang, store pikke, dobbelt penetration etc - alt sammen kategorier, som har kvinden i centrum.



Og det store tubesite xhamster.com er netop begyndt at uddele en månedlig pris . Den første vinder af Porn for Women Award og de 500 dollars er instruktøren Kay Brandt for filmen Adventures with the Baumgartner, der har stjerner som Annika Albright og Mick Blue på rollelisten.

Brandt udtaler stolt:

- Det er en ære at blive anerkendt som førende i porno-for-kvinder-fænomenet. Denne pris er et symbol på, hvor langt pornobranchen har udviklet som branche med kvinder i lederpositioner. Vi nedbryder grænser, mindsker fordomme og fejrer seksualitet på den mest positive måde, siger Brandt, der også påpeger, at kvinde fylder mere på alle områder i industrien.

Lynx Caballero fra xhamster.com mener, at der er en masse utrolige kvinder, der laver meget varieret porno for kvinder, og derfor havde juryen svært ved at vælge vinderen. Caballero fremhæver Kylie Britain for at lave autentiske organiske film, og Ariel X for at vise stærke dominerende kvinder.

Kvindelig dansk filminstruktør: Porno er min hobby

Eksperimenter

Mens Kay Brandts film udtryksmæssigt bevæger sig i amerikansk mainstream, er filmene på den tyske pornofestival klart mere eksperimenterende rent visuelt og seksuelt.

Her optræder transseksuelle, ægte lesbiske og seksuelle minoriteter af alle tænkelige slags i scener, der typisk tager udgangspunkt i modellernes egne lyster. Det er nemlig et at hovedpunkterne i femi- og queerporno:

Pornoen skal være ægte og etisk forsvarligt.

Det samme er de to danske kvinder, som står bag nyt produktionsselskab Bedside Productions, inde på. Caroline Due og Anne Sofie Steen Sverdrup kom vældig meget i medievælten, da de i foråret fortalte om deres projekt, blandt på dr.dk:

- Det er vigtigt, at der for de medvirkende er en real lyst til at gøre det, som de gør i filmene. Når vi optager en film, tager vi altid udgangspunkt i de medvirkendes seksualitet, og hvad de har lyst til at lave med sig selv og hinanden.

Nu er deres første klar film og ligger til gratis gennemsyn på bedside-productions.dk.

Se også: Pornofeministen Paulita elsker sit job

Ægte orgasme

Vi bad 40-årige Iza, som twitter om sit sexliv og som elsker både pigesex og porno med piger, om at se filmene og komme med sin dom:

- Den første film hedder ‘Boy oh Boy.’ Handlingen foregår i en dunkel kælder Man ser en kvinde sidde og simulerer, at hun spiller pik på en påspændingsdildo, imens hun tænker på veninden. Hun laver et booty call til veninden - og sp får den ellers ikke for lidt i bedste bdsm bondagestil med lak og læder og påspændingsdildoer i begge huller og pisk op indtil begge kommer.

- For mig virker det alt for maskulint fra start til slut. Der er alt for meget påspændingsdildo leg over det til, at det giver mening. Måden, det er klippet sammen på, forvirrer mig også en smule, og så er det hele meget mørkt. Den burde hedde ‘50 Shades of what the fuck i going on.’

- På plus siden er kvinderne naturlige med dejlige former, ingen kunstige bryster eller fuld krigsmaling. Det er nok en film for lesbiske der kan lide det til den hårde maskuline side.

- Den anden film ‘Yoni Love: Isobel's Dream’ handler i al sin enkelthed om en kvindes drøm: Hun går nøgen gennem en kornmark og møder en kvinde, som starter med at give hende massage på ryggen og fødderne for derefter at give hende en intimmassage, som kun kvinder kan give. Det ender ud i et par for mig at se realistiske orgasmer.

- Denne film er meget mere mig. Den er enkel, og man kan følge handlingen. Det fremgår tydeligt, at det er kvinder, der står bag produktionen, med det feminine og erotiske setup.

- Der er en feminin og en maskulin side i de to kvinder. Kvinderne er naturlige hvilket er rart at se på. Det eneste, jeg vil sige, jeg mangler her, er mere tunge og slik i fissen, noget jeg virkelig selv elsker, når jeg har sex med en kvinde og når jeg ser pornofilm.

- De to film ligger vidt fra hinanden, hvilket jo er positivt, i og med, at der så er lidt til enhver smag indenfor lesbisk sex.

HERUNDER TRAILER TIL GOODYN GREENS VINDERFILM SHUTTER: SEX: Shutter