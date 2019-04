Porno for synshæmmede

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sexperterne anbefaler lytteporno --

Det er godt, at vi ikke publicerer denne artikel 1. april, for så havde nogle læsere måske bare tænkt ‘aprilsnar', når de læste rubrikken.

Historien om lydporno til synshæmmede er ikke fake news. Den danske seksualvejleder Berit Thuen har nemlig skabt InnerSense, der fungerer som en slags frækt lydbibliotek.

Man behøver dog ikke at være handicappet for at nyde de saftige sexlyde, som det fremgår af hjemmesiden:

‘Når du skaber et rum kun for lyd, forstærker du kroppens andre sanser, hvilket ofte er afgørende for seksuel stimulation. Med lydporno får du derfor en mere intens oplevelse end med almindelig porno. For mennesker med sanseforstyrrelser er det afgørende, at sexlydene er renset for støj’.

Som den sidste sætning antyder, er det tænkt som et værktøj til professionelle, der arbejder med handicappede, som har brug hjælp til at udfolde deres seksualitet.

Vi tog fat i Thuen og bad hende forklare konceptet.

- Målgruppen for InnerSense er mennesker med forskellige sanseforstyrrelser, det kan fx være blinde, men også andre, der har vanskeligheder med at sansebearbejde. Jeg tænker, at en stor del af pædagogisk og sundhedsfagligt personale vil kunne hjælpe deres borgere/klienter med InnerSense.

- Jeg tænker selvfølgelig først og fremmest seksualvejlederuddannede, sexologer og andre fagpersoner med fokus på det hele menneske.

- Vi har lavet hjemmesiden uden at definere seksualitet med frække/sensuelle/seksuelle-billeder, det tror jeg også, at de professionelle vil bemærke og gøre det ok at tilgå siden for at hjælpe de mennesker, de er ansat til at hjælpe.

Berit Thuen har fået anonyme danskere til at optage deres sexlyde, som derefter er blevet redigeret, så de står helt skarpt. Foto: innersense.dk

Sexlyde

- Hvem har du fået til at deltage som ‘lydproducenter’ - altså hvem leverer sexlydene?

- Vi har fået helt almindelige mennesker, der kan koble sig op på ideen om at hjælpe andre mennesker med at udleve deres seksualitet, til at have en lille optager med i soveværelset.

- Når lydproducenterne har produceret deres lyd, sender de optagelserne retur til os, og vi overleverer det lille SD-kort til vores lydmand. Han har ingen viden om, hvem der er producenter, og vi har ikke hørt lydene, før de er renset for støj og redigeret. Så vi ved ikke, hvem der har produceret hvilke lyde. Det gør det helt anonymt, siger Thuen, der besøger sexmessen i Valby Hallen den kommende weekenden for at sprede budskabet om at være lydproducent.

For andre

- Tror du også, ikke-synshæmmede vil nyde det? Der findes jo en del sider med sexlyde...

- Jeg er helt overbevist om, at neurotypiske mennesker (personer uden diagnoser, red.) også vil kunne finde nydelse i vores lyde. Nu er der jo flere steder, hvor man kan finde lydporno, og det er helt fantastisk med den mangfoldighed.

- Men for mennesker med sanseforstyrrelser er det ikke sikkert, man selv har mulighed for at tilgå disse sider, og det er heller ikke givet, at der ikke er forstyrrende elementer i lydsporene, som er noget af det, vi renser vores lyde for.

Af samme årsag ser hjemmesiden også sober og lødig ud. Her er langt fra porno pop-ups og bare damer. Der medfølger endda også en vejledning til den sundhedsprofessionelle i, hvordan lytteoplevelsen bliver bedst for den handicappede.

Du kan møde Berit Thuen på den Erotic World messen i Valby Hallen 5.-7- april, hvor technobulderbrag fra stripscenen dog gør det svært at få det fulde udbytte af Innersense. Heldigvis kan du jo så bare lytte gratis i 14 dage på hjemmesiden og på appen.

Lyden af en mand der onanerer

Berit Thuen fortæller om sine tanker bag InnerSense på hjemmesiden:

‘Historien bag Inspirationen til InnerSense kom til mig, da jeg læste en artikel i Berlingske med titlen, ‘Jeg elsker lyden af en mand, der onanerer.’ Det er en artikel, der beskriver, hvad lyde gør ved vores sanser, og hvordan lyde sætter vores sanser i gang.

På det tidspunkt var jeg i gang med seksualvejlederuddannelsen i Hou og havde tilegnet mig viden om vanskeligheder for mennesker med forskellige sanseudfordringer.

Jeg blev klar over, at vi i den grad mangler værktøjer, som kan hjælpe denne gruppe af mennesker med deres seksualitet. Den afsluttende opgave på uddannelsen var en formidlingsopgave, og jeg var helt sikker på, at jeg ville formidle lydporno. Det skulle være rent, ægte og æstetisk.

Mine tanker kom ned på papir. Opgaven blev skrevet, og jeg var klar til at realisere InnerSense. Det er mit store håb og ønske, at jeg med InnerSense kan være medvirkende til, at mennesker med forskellige handicaps og udfordringer kan udleve deres seksualitet med størst mulig glæde og naturlighed.’