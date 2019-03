Porno uden glidebane-effekt: Pornomyte skydes ned

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Det mener sexologen om porno --

En gængs hypotese både blandt menigmand og visse forskere om porno er den såkaldte glidebane-effekt, hvor pornoforbrugeren har brug mere og mere ekstrem porno, fordi vedkommende bliver ‘immuniseret’ og derfor skal have det hårdere og hårdede for at blive tilfredsstillet.

Hvilket så skulle betyde, at vi alle sammen ender med at se skidevoldsgangbangs. Men det gør vi jo ikke.

Så et par kroatiske sociologer har forsøgt at af- eller bekræfte glidebaneeffekten (som mindre mundret hedder Content Progression Thesis).

248 unge mænd deltog. Fem gange over to år udfylde de online spørgeskemaer om deres pornoforbrug. De fleste var 16, da forløbet begyndte.

De blev fx spurgt om følgende: ‘Hvor ofte har du set porno de seneste seks måneder?’ hvortil de kunne svare alt fra ‘aldrig’ til ‘flere om dagen.’

For at kende de unges præferencer for voldelig porno, blev de spurgt om dette:

‘Viser den slags porno, du plejer at se, en person, der ser til at blive presset eller tvunget til at gøre noget, eller en person, der lider eller er i smerter?’

Det vil sige, at undersøgelsen ikke ser på bizar porno eller fx gangbangs, hvor deltagerne virker glade for at være der. Det handler om tvang og/eller smerte.

Resultater

Nogle sindrige analyser senere kom forskerne frem til, at der IKKE var et øget forbrug af voldelig porno over tid. Faktisk faldt det henover de to år: Fra at være på skærmen blandt 8,1 procent i begyndelsen til se blive set af 4,6 procent i slutningen af den to-årige periode.

Det generelle pornoforbrug steg marginalt blandt teenagedrengene, men på ingen måde signifikant. Det fremgår også, at stort forbrug typisk også hænger sammen med et mere blandet indhold i selve pornoen.

Altså er konklusionen i studiet, at glidebane-effekten ikke gælder - i hvert fald ikke i forhold til de undersøgte kroatiske teenagedrenges forbrug af voldelig porno.

Understøtter

Der er visse udfordringer ved studiet, såsom at det hviler på selvrapportering, og at deltagerne over tid selv kan have ændret på deres definition og opfattelse af ‘voldelig’ porno - alligevel er undersøgelsen med til at understøtte resultaterne af et andet studie fra sidste år, hvor man indholdsanalyserede 269 af de mest populære (de mest sete og de bedste ratede) film på verdens største sexsite ponhub.com fra 2008 til 2016.

Her konkluderede forskerne følgende: I løbet af det tiår er der ikke en øget forekomst af aggression i pornofilmene. De fandt endda, at der var markant kortere tid i filmene, som indeholdt aggression. Forskerne så også et generelt fald i antallet af videoer, der indeholder ikke-samtykkkende aggression samt titler, der peger på aggression.

Forskerne kunne konstatere, at det var mindre sandsynligt, at videoer, som indeholdt aggression, især ikke-samtykkende aggression, blev set mere end videoer uden aggression, ligesom det også var mindre sandsynligt, at de voldelige film blev ratet højt af brugerne.

Dansk

Også sidste år udkom et studie af danske forskere, der delvist buster glidebaneeffekt-teorien om, at pornobrugerne skal have det hårde og hårdere for at blive tilfredsstillet. Studiet, der så på voksne kroateres pornobrug, konkluderer, at ‘vores resulterer understøtte ikke glidebane-effekt-hypotesen, fordi seksual ophidselse af non-mainstream-porno IKKE udelukkede ophidselse af mainstream-porno.’

Altså: Personer som så ekstrem porno, blev stadig ophidset af almindelig porno.

En helt ny undersøgelse blandt amerikanske sexforbrydere peger på, at der heller ikke er en sammenhæng mellem pornobrug og overgreb. Forskerne analyserede 21 tidligere studier på området og kom frem til, at overbrebsmænd melder om mindre pornoforbrug end gennemsnittet OG når overgrebsmanden have brugt porno, betød det IKKE, at han var mere hård over for sit offer.