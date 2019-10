Pornoen er tilbage på Times Square

I 70'erne og 80'er var gaderne omkring Times Square i New York ikke for børn. Her huserede ludere og lommetyve blandt porno-biografer og stripklubber. Det kan du forvisse dig om ved at se HBO-serien ‘The Deuce,’ der foregår netop der i den tid. Eller filmklassikeren ‘Taxi Driver', hvor hovedpersonen Travis Bickle (Robert De Niro) drømmer om at få skyllet snavset væk

Det gjorde den senere borgmester Rudy Giuliani så op gennem 90'erne, så pladsen i dag fremstår som en familievenlig og disneyficeret legeplads for alverdens turister.

Indtil forleden hvor de mange tusinde daglige besøgende kunne se store billboard, hvor tidens allerhotteste pornostjerne, Riley Reid, figurerer i en reklame for sit nyeste værk ‘I Am Riley'.

Porno

Times Square bliver ifølge et studie nævnt i en post på sociale medier af 243.358 personer om dagen, så man må sige, at Reid og hendes filmselskab, Evil Angel, kommer bredt ud.

Men der er mere på spil end bare reklame, for Reid mener, at alle bruger sex i reklameøjemed i dag, og hun vil derfor have pornoen tilbage på Times Square.

- Jeg vil sige til Rudy Giuliani: Jeg er ked af, at du følte behov for at fordrive os fra byen, men vi er først nu ved at kæmpe imod. Vi vil komme tilbage til den by. Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle glamouriseres på den samme måde. Alle ser det, vi er alle en del af det, vi har alle brug for sex for at skabe liv, så hvorfor ikke glorificere det, lyder det fra Reid, som har 1,6 millioner følgere på twitter.

Der opfordrer hun sine fans til at stemme på hende ved de kommende Pornhub Awards, der finder sted 11. oktober:

If you’ve jerked off to me you should vote for me https://t.co/oOqLJRQPZh pic.twitter.com/TKjGTGMpfe — Riley Reid (@rileyreidx3) September 29, 2019

Den prisbelønnede anal- og oralglade pornostjerne, der engang blæste sin Uber chauffør, ved godt, at hun er et kendt ansigt (og andet).

- De personer, som ved, hvem jeg er, og som slentrer rundt på Times Square, vil stoppe op og tænke 'hvad søren, er det Riley Reid på et giga billboard på Times Square?'

- Og de andre, som ikke ved, hvem jeg er, de ser den og tænker sikkert, ‘hov, hvad er det her, hvad sker der?’ Og så vil de forhåbentligt lave lidt research, fordi de er nysgerrige, og så vil de opdage, at det er en dokuporno, siger Riely, der håber, at andre firmaer også vil gøre en indsats for at glorificere sig selv i mainstream-medierne.

Se også: Gratis porno i ti år: Det betyder det for vores sexliv

Legende

Med sine to millioner følgere på Instagram er Riley Reid i liga med legenden Jenna Jameson, som blev kendt udenfor pornokredse i 90'erne. Men hvordan fik Riley og Evil Angel listet en reklame for hård porno forbi censuren?

‘I Am Riley’s instruktør Chris Gentile erkender, at han ikke ligefrem lagde vægt på, hvad filmen var for en slags, da han købte billboard-pladsen.

- Og så er den jo meget kontoregnet. Jeg gætter på, at de ikke har gættet sammenhængen. Det er jo bare et portræt af Riley med teksten: ‘I am Riley: A docuseries coming this fall’. Sådan reklamerer andre som Amazon også for deres serier.

Se også: Denne reklame er forbudt for børn