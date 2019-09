Pornogiganter vil gøre verden lidt bedre

Tubegiganten Pornhub har gjort det flere gange. Produktionsselskabet BangBros gør det også. Laver tiltag, der på en gang har til formål at forbedre deres image og gøre verden et lidt bedre sted at være.

Senest har pornhub, der som verdens største tubesite med 120 millioner daglige besøgende sidder tungt på pornotronen, udgivet 'Den mest beskidte pornofilm nogensinde'.

En video med det kendte cam-par, LeoLulu, der har sex på en af de klodens mest plastikbefængte strande. Dog kan du ikke se kønsorganer i aktion, fordi de er dækket af plastikaffald.

Videoen lå indtil for nylig på youtube, men er nu fjernet, selvom den ikke er beskidt på den der frække måde. Du kan finde den på pornhub.com. Over artiklen kan du se et screenshot fra The Dirtiest Porn Ever.

Ideen er at gøre verden opmærksom på den stigende plastikforurening af verdenshavene. Og for hver gang videoen bliver set til ende, donorer pornhub.com et mindre beløb til en NGO, Clean Our Ocean, der udvikler metoder til at indsamle og bearbejde plastikaffald i havene.

- I dag er der 12,7 millioner tons plastik i vores oceaner. Og hvad der er endnu mere chokerende, er, at videnskabsfolk forudser, at om 30 år vil der være mere plastik end fisk i verdenshavene. Vi er beskidte her på pornhub, men det betyder ikke, at vores have skal være det, siger Corey Price fra Pornhub.

Se også: Klimavenlig porno

Heather Wigglesworth fra Clean Our Ocean er begejstret over det utraditionelle samarbejde:

- Pornhub er et brand med et markant globalt reach til alle demografiske grupper, så det er en meget effektiv platform til at skabe opmærksomhed omkring den krise, vores have står overfor. Det ville være fedt, hvis andre store firmaer tog samme ansvar i forhold til deres kunder.

Pornhub har tidligere lavet en video om bi-sex, der ikke handlede om biseksualitet, men om vigtigheden af bier for vores økosystem. Også udrydningstruede hvaler har været på pornhubs filantropiske liste.

Pornodok: Her er den onde side af pornoen

Nå, men før du jublende onanerer videre for en god sag på pornhub, så tillad os lige at give dig en dårlig smag i munden samtidig: Pornhub er pt. indirekte involveret i en grim sag om udnyttelse af pornomodeller. Pornhub samarbejder nemlig med produktionsselskabet girlsdoporn, idet sidstnævtne har en indholdskanal på tubesitet, hvor de som en ‘Pornhub Content Partner’ lægger smagsprøver op.

Og i en retssag, der har været tre år undervejs, er girlsdoporn.com anklaget for snyde mindst 22 modeller. De har angiveligt oplyst kvinderne, at deres scener IKKE ikke kommer på nettet eller distribueres i USA, samt at modellernes sande identitet hemmeligholdes. Ingen af delene er tilfældet, ifølge anklagerne.

Se også: Sex er en svær størrelse for hjælpeorganisationerne

Wiki

Noget lignende skete - i langt større grad - i 2011, hvor en falleret pornomodel, Donny Long, oprettede pornwikileaks.com, som lækkede tusindevis af sexmodellers rigtige navne og adresser. Siden har branchen haft et ondt øje til siden.

Men nu har BangBros, et stort Miami-baseret produktionsselskab med over 40 forskellige hjemmesider, endelig gjort noget ved sagen. De har købt domænet, destrueret arkivet og lavet en hot video om det. De brænder simpelthen pornwikileaks-serverne af.

Når du nu logger på pornwikileaks, bliver du mødt af følgende tekst-klamamse, hvor BangBros praler lidt af indsatsen, men dog erkender, at de privatfølsomme informationer kan ligge andre steder på internettet.

PR-stunt? Sikkert. Men moralen er i hvert fald god nok: Sexarbejdere er også mennesker, der har krav på privatliv.

Se også: Sexarbejderne får ny forening op at stå