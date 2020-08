Pornoland bedre end Hollywood

Det vakte behørigt opsigt, da den tidligere Disneystjerne Maitland Ward sidste år tog skridtet fra mainstream til porno.

Den nu 43-årige Ward blev kendt i familie-serien ‘Boy Meets World’ i 90’erne, og i september 2019 bragede rødtoppen igennem pornomuren med en stor rolle i hardcore-dramaet ‘Drive'.

I et åbent brev med titlen ‘How Porn Saved Me From Hollywood’ fortæller Ward om sin enestående rejse fra hårdt kæmpende skuespiller i filmindustrien til feteret og prisvindende model i pornobranchen. Ward mener, at hun har beholdt mange af sine fans.

‘Mere end nogensinde ser fædrene på. Og ungerne, som så mig med familien fredag aften, er nu voksne. De er i deres 20’er og 30’ere og er en del af pornogenerationen, hvor adgang til at se sex på nettet har været let og tilgængeligt.

Også for deres forældre. Og mens deres børn måske dyrker mig på Disney+, ser de voksne mig på en helt ny måde.’

Maitland Ward har 1,4 millioner følgere på instagram.

Trygge

Ward tror, at mange af hendes fans føler sig trygge ved hende:

‘De vil ikke føle til bekvemme ved at henvende sig til en model, som de har set på nettet i et dobbeltpenetrations-gangbang, og stille hende spørgsmål. Men de føler sig trygge ved mig. De kender mig. Jeg var i deres stue hver uge. Og det betyder noget. Jeg er glad for at være på den bro, at normalisere noget, der er helt normalt.’

En stolt Ward fortæller endvidere, at mange troede, hendes pornovalg blot var et stunt, men det baserer sig altså på en ægte kærlighed til voksenfilm.

‘Min historie er en rejse og ikke en skæbnefortælling til skræk og advarsel. Og jeg var klar til at trodse nej-sigerne,’ skriver Ward, som også fortæller, hvad det betyder for hende, at hun har vundet flere fine pornopriser.

‘Jeg kan ikke sige, at der nogensinde har været et mere stolt øjeblik for mig, end da jeg blev anerkendt for både skuespil- og sex-præstationer.’

Skovlede priser ind

Ved Xbiz Awards vandt hun for bedste skuespiller og bedste sexscene en i handlingsfilm, samt som årets Crossover Star - en person, der går fra porno til mainstream eller omvendt.

Hun fik også tre statuetter ved AVN Awards: Bedste birolleskuespiller, bedste trekant, samt fanprisen favorite camming cosplayer.

Modellen fik i foråret støbt et såkaldt onanirør efter sine ædle dele. Den blev den hurtigst sælgende Fleshlight nogensinde.

