Pornomodeller med potensproblemer

Det er almindelig kendt i sexindustrien, at en del mandlige modeller nu og da må ty til piller som Cialis og Viagra for at passe deres job. Men nyt studie peger på, at nogle af disse pikhelte også bruger potenspiller privat, fordi har præstationsangst.

Når instruktøren siger action, og lysmanden, lydmanden, kameramændene og de den eller de kvindelige sexatleter og resten af pornocrewet er klar, hviler der et srot og for nogle pornomodeller et tyngende ansvar:

De skal præstere en brugbar erektion.

Det kan naturligvis give hvem som helst præstationsangst. Men det nye studie, peger desuden på, at mere end halvdelen af de deltagende pornomodeller også har potensudfordringer i privatlivet.

Hovedforfatter på studiet, urolog Justin Dubin fra University of Miami, mener, at studiet viser, at præstationsangst er ekstremt udbredt blandt modeller, hvilket burde få almindelige mænd til at bekymre sig mindre om egen præstation.

- Forskning viser, at i vores samfund ser vi porno som billede på, hvad sex burde være, og det har øget presset på unge mennesker. Jeg har patienter, som er unge og raske, og som på papiret ikke burde have seksuelle dysfunktioner, men det har det. Det er præstationsangst. De har denne falske ide om, at de skal præstere som i pornofilm.

Dubin fortæller så sine klienter, at det, de ser i pornoens, er et idealiseret, urealistisk billede af seksualiteten, endda også for modellerne selv.

Men da han ikke havde noget forskningsbevis for denne påstand, valgte han at lave sin egen undersøgelse.

Han kontaktede flere end 2000 mandlige modeller, og ud af disse deltog 62 i det endelig stude. 70 procent brugte potensmidler, primært piller. Af disse 43 mænd anvendte 42 procent dem kun på jobbet, og 58 procent af dem både på job og på derhjemme. De unge deltagere var de hyppigste brugere.

Så selv om det er et lille og usikkert statistisk materiale at konkludere på, gør Dubin det altså alligevel.

- Det er unfair at sammenligne sig med modellerne, både og over sig selv og for modellerne. Når vi har forstået, hvad deres job går ud på, og hvordan det påvirker dem, kan vi bedre tackle den trend med seksuelle dysfunktioner hos begge køn.

Mike Stabile fra interesseorganissationen for den amerikanske pornoindustri Free Speech Coalition hilser studiet velkomment:

- Branchen er afhængig af modellerne, og vi ved, at sunde modeller er bedre til jobbet.

Forskerne lavede også et parallelt studie, som peger på, at ud af 100 kvindelige pornomodeller havde hver fjerde seksuelle dysfunktioner som smerter ved sex, svært ved at få orgasme og nedsat sexlyst.

Der kan være flere faktorer på spil bag kvinders seksuelle udfordringer - og problemerne er ikke så tydelige som mandens: Kan den komme op eller ej.

Dubin mener dog, at sexproblemer skyldes jobbet i sig selv. For de deltagere, uanset seksuel orientering, som ikke havde seksuelle dysfunktioner, meldte alle om et tilfredsstillende sexliv i privaten. Modeller med problemer havde dem både på job og i privatlivet.