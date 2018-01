Pornostjerne og akademiker: Det har pornoen lært mig

Det hører til sjældenhederne, at et universitetsspeciale udgives sammen med en række videnskabelige undersøgelser. Det hører så også til sjældenhederne, at en pornostjerne bliver akademiker og fremtrædende prosexfeminist.

Angela Gabrielle White fra Australien er i det hel taget en person, som bryder fordomme om pornomodeller. Specialet 'The Porn Performer' handler da også netop om de yderst begrænsende kasser, som lagenartister bliver puttet i: Enten er de stakkels ofre, der er presset ind i branchen, hvor de udnyttes, eller også er de autentiske og stærke frihedskæmpere, som tager ansvar for egen seksualitet og bryder samfundets normer derved.

Ifølge White er sandheden snarere midt i mellem, forklarer hun på thedailybeast.com.

- Mit mål med studiet var at fremvise branchen uden fordomme - som den er. Alt det gode og alt det onde. Det er vigtigt at se branchens realiteter i øjnene. Ingen er i total kontrol, og ingen er fuldstændig magtesløse. Når man har dette falske modsætningsforhold føler modellerne, at de enten skal være den ene eller den anden slags, siger White, der påpeger, at mainstream-synet på branchen handler om afhængighed, overgreb og udnyttelse.

- Jeg ville undersøge, hvad det syn bygger på, eftersom man ikke kan modsige det, hvis man ikke forstår det. I min research erkendte jeg, at modellerne har mange forskellige erfaringer med og opfattelser af branchen - der er så meget usagt i den falske modsætning af offer og selvbestemmelse.

White, der herunder hygger sig ved den store sexmesse SEXPO i Australien, har været kandidat for Australian Sex Party, der kæmper for sexabejder-rettigheder.

Magt

I sit studie ser hun ikke på omstændighederne omkring, hvorvidt kvinderne er udnyttet eller har magten:

- Jeg ser på, hvordan modellerne oplever deres seksualitet, hvordan porno har ændret deres seksualitet, forklarer den 32-årige australier. Jeg spurgte ind til deres oplevelser og måden, de så på dem.

Netop fordi stigmaet omkring overgreb og udnyttelse er så omfattende, svarede kvinderne, uden at blive spurgt direkte til det, at de ikke følte sig udnyttet og nedværdiget, forklarer White.

- I stedet for bare at fortælle mig om deres dag, blev de ved med tale ind i denne narrativ, og det begrænsede det sprog, de kunne bruge om deres erfaringer.

De møder hele tiden fortællingen om, at de er ofre, og det har en psykologisk konsekvens:

- Hvis du hele tiden skal argumentere imod, at du er et offer, kan du ikke bare være dig selv. Du skal konstant forsvare dig selv og din status, du skal retfærdiggøre dig selv og dit arbejde, siger White.

Det har hun lært

Angela White, der er biseksuel, begyndte at arbejde i sexindustrien i 2003 - så hvad har porno lært hende?

- At være en mere åben person. Porno har lært mig at være åben overfor at udforske, endnu mere end jeg i forvejen var. Porno har lært mig værdien af min egen seksualitet og af seksualitet som sådan - og hvor meget en models opfattelse af seksualitet kan ændre sig.

- Porno kan være positiv og transformerende for både modeller og forbrugere. Det kan støtte og ændre dit liv. Pornografien var for mig det første sted, hvor jeg så kvinder hyldet for at have sex med mange forskellige mennesker af forskellig køn - og det her var før SlutWalks. Det var før, det blev cool at kæle med andre kvinder.

Angela White producerer selv film til sin hjemmeside angelawhite.com, er vært på den australske sexmesse Sexpo, og så er hun nomineret til adskillige porno-oscars til årets AVN Awards, blandet andet Favorite Female Porn Star, som vælges af fans på avn.com.

Myth busting

Angela White er ikke den eneste sexmodel, der har prøvet kræfter med akademia. Den nu 61 Sharron Mitchell var i 2013 medforfatter på et studie, der handlede om, hvorvidt fordomme om pornomodeller nu også holder vand:

En af de mest udbredte fordomme om kvindelige pornomodeller handler om, at de ofte har været udsat for en eller anden form for seksuelt overgreb som børn.

Undersøgelsen myth buster den fordom.

177 pornomodeller indgik i det amerikanske studie, publiceret i 'Journal of Sex Research', som også så på andre klassiske forestillinger om pornomodeller.

Undersøgelsen byggede på selvrapportering.

I forhold til en kontrolgruppe fremgik der følgende om sexmodellerne - gennemsnit for de to grupper i parantes:

- De sexdebuterede tidligere (15,2 mod 17,28)

- De har haft flere sexpartnere (74,76 mod 5,18)

- De har haft flere sexpartnere i det seneste år (9,64 mod 1,46)

- De ønsker, at deres partner har haft flere sexparterne (21,4 mod 3,43)

- De er mere bekymrede for at få en kønssygdom, men har kun lidt større sandsynlighed for at have haft en.

- De har ikke været udsat for seksuelle overgreb som børn

Det fremgik også dette om pornomodellerne i forhold til kontrolgruppen:

- De nyder sex mere

- De bruger ikke så ofte kondom

- De har prøvet flere stoffer - kokain, marihuana, ecstasy, etc.

- De er oftere biseksuelle

- De er gladere for livet/psykologisk sundere, inklusive selvværd

Alt i alt konkluderer Mitchell et al., at mange af samfundets fordomme om kvindelige sexmodeller kan afvises.

