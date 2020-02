Pornostjerner i hed duet

Pornofilm har aldrig været kendt for deres fremragende plot, og det laver pornogiganten Brazzers ikke om på i en nyligt udsendt musikvideo.

Her ses de to pornostjerner Lacy Lennon og Quinton James synge duetten 'A step away' i bedste musical-stil. Temaet for nummeret er en gammel traver indenfor pornohandlinger, nemlig stedsøskende.

Videoen, hvor de to medvirkende er særdeles påklædte for deres standarder, er en scene fra den nyligt udsendte 'Porn Logic 3'. I filmens øvrige scener optræder Lacy Lennon og Quinton James, så vidt vides, uden tøj på.

Selvom Lennon og James optræder lidt uden for deres vante element, er videoen blevet særdeles godt modtaget, hvilket de mange afspilninger og kommentarer på Brazzers' Youtube-kanal vidner om.

'Det er første gang jeg har set en Brazzers-video fra ende til anden, uden at springe over visse dele af videoen. Godt gået, Brazzers!', lyder den mest populære kommentar i skrivende stund.

