Pornostjernerne: Sådan er vores bryster

2018 var traditionen tro et stort brystår på ekstrabladet.dk.

Den mest læste artikel på sex & samlivs-sektionen handlede om pornostjernen Angela White og hendes spektakulære bryster.

Og som nummer 15 på listen over de mest læste figurerer babsologi-sagen om, hvordan brystvorter bedst stimuleres. Den artikel var forsynet med en fire-fem år gammel video med Sexperterne, sexologen Signe V. Bentzen og manden bag denne byline. Og den video resulterede i en lidet glorværdig Omvendt Cavling fra Jonatan Spang og holdet bag DR2 satiren 'Tæt på sandheden'. Den video kan du se længere nede.

På den baggrund tør redaktionen godt spå, at foreliggende artikel vil figurere over de 25 mest læste i 2019. For den rummer endnu et element, som får det til at kilde i læserens klikfinger: Porno. Fem af ud de 25 mest læste artikler i 2018 handlede om pornostjerner.

I en youtube-video fra pornoselskabet woodcrocket.com fortæller en række amerikanske pornomodeller om deres bryster.

Tera Patrick, Olive Glass, Joanna Angel, Daya Knight, Aaliyah Love, Elsa Jean, Katrina Jade, Riley Nixon og Osa Love beretter i detaljer blandt andet om, hvor store eller små og hvor bløde eller faste de der babser er. Og om hvor meget de elsker dem.

Tera Patrick oplyser, at det mest efterspurgte i hendes tid som camgirl var videoer og fotos, hvor hun legede med sine bryster. Og hun forstår det godt:

- Mine bryster gør mig stolt!

I videoen kan du se, hvem der beskriver sine bryster som tunge, som struttende, som bløde og som faste. Heldigvis er alle stjernerne begejstrede for deres bryster, både dem med fyld og dem uden.

Du kan se en ucensureret version på woodrocket.com.

