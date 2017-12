Prøv denne sexleg i julen

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv: Derfor skal I prøve orgasmekontrol- og tvang --

Som en del af en sexleg med magt og underkastelse kan orgasmekontrol være ganske pirrende for både modtager og udøver.

Orgasmekontrol handler helt enkelt om, at den ene part bestemmer fuldstændig, hvornår den anden må komme. Det bruges flittigt i BDSM-kredse, hvor dominaer og dominante mænd styrer, hvordan og ikke mindst hvornår den submissive må få orgasme - hvis overhovedet.

Selv om man på ingen måde behøver ikke at have forlæst sig på '50 Shades' eller være medlem af Det Sorte Selskab og SMIL for at finde erotisk glæde i denne form for leg, kan der være god grund til at lytte til professionel.

Den britiske komiker, blogger og tidligere professionelle domina Miranda Kane giver et par fif til, hvordan du kan styre en mands udløsning - og det er kun sjovt, fordi du kan få glæde af, at han holder lidt længere…

Denne handler specifikt om, hvad en kvinde kan gøre ved en mand, men den kan med visse variationer også gælde den modsatte vej. Det giver Sexperten et par på bud længere nede. I videoen over artiklen taler sexolog Signe V. Bentzen om det sjove ved orgasmekontrol og dens uartige fætter, orgasmetvang.

Se også: På orgasmekursus: Nu har jeg fuld kontrol i sengen

Totalforbud

Du kan lægge ud med at være rigtig modbydelig, Bare for at sætte dig i respekt: Forbyd din kæreste at komme i x antal dage. Han må gerne onanere, men ikke få udløsning. Plejer han at tilfredsstille sig selv hver dag, kan forbuddet så gælde et par dage eller op til en uge. Med tiden kan du øge tidsrummet. Du kan også forbyde ham at onanere fuldstændig.

Et af resultaterne er, at han vil være supertændt og ekstremt sensitiv, potentielt over hele kroppen, når I vel har sex. Og selvfølgelig bliver hans orgasme ekstra intens - hvis du altså giver ham lov til at få en.

Online

Orgasmekontrol er perfekt til parret, der ikke bor sammen. Du kan enten lave en lille video, hvor du instruerer ham i hvordan og hvorledes. Du kan finde inspiration på nettet, hvor et hav af cam girls og amatører giver eksempler på, hvordan de styrer mænds orgasme. Søg på orgasm control.

Du kan også gøre det live over Skype eller cam. Du bestemmer i detaljeret, hvad han skal gøre: fx tag din bukser, rør ved dig selv, gør din pik stiv, onaner, hårdere, blidere, hurtige etc.

Og: Neeej, du må ikke komme.

I hvert fald ikke før, du beordrer ham til det!

Det kan selvfølgelig gøre det ekstra pirrende for ham, hvis du samtidig viser og fortæller, hvor tændt du selv er blevet af det. Men finessen ligger i, at du bestemmer over ham.

Sex handler om magt - tag den!

Drilleri

Både online og når du er sammen med din partner, gælder det om at få din partner til gå til grænsen, lige til momenter før han ikke kan holde orgasmen tilbage, og stoppe ham. Igen og igen.

Og måske får han ikke lov, før næste gang I leger, eller ugen efter. Eller hvad der nu passer jer.

Orgasmekontrollen kan foregå under sex, hvilket dog kan være svært at styre, eller ved, at du giver ham et håndjob, eller ved han onanerer foran dig.

Hvis du vælger at prøve orgasmekontrol under penetrationssex, er den sikreste form, hvor du rider ham. Så du lettere styrer bevægelserne og hopper af, når han nærmer sig.

Det kræver øvelse - for jer begge - for du skal jo kende hans signaler, og han skal kende sine egne - for at du skal kunne køre ham op og stoppe ham i tide. Hvilket ofte vil være at sige stop, hvorpå der ingen pikberøring finder sted, indtil der er ro på, og du kan beordre ham igang igen eller selv stimulere ham

Du skal tage ham til kanten og stoppe ham og få ham til at tigge om mere - igen og igen.

Hvis han i forvejen har problemer med at holde sin udløsning tilbage, kan han få tips her - men denne leg kan i selv være med til at forbedre hans evner i den retning.

Den virkelige onde

Er du virkelig ond, kan du enten investere i et pikbur/kyskhedsbur, som han skal have på i et af dig angivet tidsrum. Den forhindrer ham i at få erektion og i at han kan pille ved sig selv.

Du kan også ødelægge hans orgasme, hvilket er en subgenre i denne form for BDSM. Efter du har kørt ham til kanten igen og igen, og når han endelig er i den første krampe af sin udløsning, stopper du ham og giver selv slip. Så får han muligvis orgasme, men en utilfredsstillende version.

Hyg dig med din nye rolle som domina light. En ting er sikkert: Når du omsider giver ham lov, bliver det et festfyrværkeri.

TV: Dette frække trick får gang i sexlivet

Mandens kontrol over kvinder

Ovennævnte kan med visse ændringer varieres, hvis du som mand vil orgasmekontrollere din kvinde.

Først og fremmest er det en fordel, hvis din partner rent faktisk kan få orgasme. Men hvis hun har problemer med at opnå den, kan et forbud faktisk være befordrende for hendes evne. For så SKAL hun jo netop ikke komme, og så kan hun slappe af.

Kan hun få skedeorgasme og har hun let ved det, er fremgangsmåden simpel: Du lægger hende i den mest orgasmeeffektive stilling og begynder på dine moves. Når hun så nærmer sig, siger du stop, du må ikke komme, før jeg siger til.

Du sætter selv tempoet og kører hende så op, igen og igen, til orgasmekanten. Træk dig ud, kør den langsomt ind, kild hendes klitoris, prøv dig i det hele taget frem med alle de små tricks, der pirrer hende og bringer hende mod klimaks.

Det kan endda hjælpe dig med selv at holde længere, fordi dit fokus i så høj grad bliver at holde øje med hendes signaler.

Er hun mere orgasmisk i forhold til klitoris, kan du bruge en vibrator på hende i stedet. Det kan meget få kvinder kæmpe mod i længden. Især hvis den er kraftig. Her kan legen faktisk blive orgasmetvang i stedet.

Du kan dog passe på, at hun så ikke at bliver følelsesløs i vibrationerne og så ende med slet ikke at kunne komme, når du endelig giver hende lov.

Et tredje lille trick er at sætte dig mellem hendes ben og stimulere hende tryk på g-punkt, (cirka fem centimeter inde i skeden, ud mod kønsbenet) igen til kanten igen og igen.

Herunder kan du se, hvordan du give en g-punktsorgasme:

Uanset hvilke metoder I anvender, vil legen gøre jer meget bedre til at læse hinandens ophidselsessignaler - og jeres egne. Hvilket I kan også bruge, når I ikke leger med orgasmekontrol.