Radikalt forslag mod for tidlig sædafgang

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Hold lidt længere i sengen med Signe --

Er du en af de mange mænd, som skyder kanonen af i løbet af få minutter, har sexpeterapeuten Laurie Watson nogle bud på, hvad du kan gøre.

Du er ikke alene

Op imod hver tredje mand lider af præmatur ejakulation, der er udløsning i løbet max tre minutter, og endnu flere kan ikke holde så længe, som de ønsker. Du er med andre ord ikke alene, så der er ingen grund til at skamme sig, hvilket ellers en af de typiske følger af for tidlig sædafgang.

En anden klassisk mandereaktion på at komme for hurtigt er at trække sig væk partneren efterfølgende. Hvilket kan få partneren til at føle, at der noget galt med hende. Og det er synd, for sex handler om nydelse og erotik og ikke mindst samhørighed. Så sig i stedet: ‘Du er så sexet, at jeg ikke kunne gøre for det.’ Og giv hende så nydelse og en orgasme på anden vis. De fleste kvinder kommer alligevel ikke ved penetrationssex alene.

Kommer du også for hurtigt? Så er denne app måske noget for dig

Bar fyr den af

Her kommer Watsons lidt radikale og kontraintuitive sexråd til mænd, der skyder den af for hurtigt: Just do it!

Slip bremsen - og sig til dig, at du må gerne give den gas og komme.

Når manden får denne opskrift, fjerner man en del af grunden til, at han kommer for hurtigt: Angsten for at fyre den af i utide, trigger selve affyringen, så hvis man fjerner den bekymring, kan kan bedre være i det hele og nyde sex. Og så kan han måske knalde igen lidt senere i et lidt længere forløb.

Hele kroppen

Forspillet, hvor hele kroppen stimuleres, er ikke kun noget for kvinder. Også mænd nyder det, og især kan det være en god løsning for lynkinserne, så nydelsen kommer andre steder end kun i pikken. Ved at sprede sansningerne til andre dele af kroppen bliver han mindre fokuseret på sin pik og på sin præstation og mere fokuseret på nydelsen.

Øvelse

Stop-start. Øv dig i at holde længere ved at bringe dig selv til randen af orgasme, og lade ophidselsen falde lidt ned igen, gå til kanten, og ned igen. Det gør du så mindste fem gange, når du onanerer, eller når du har sex, før du giver dig selv lov til at komme. Med partneren kræver det en hel del kommunikation og lydhørhed, men det er kun godt for så sexlivet som sådan. Og det betyder, at i begge lærer din krops orgasmesignaler at kende, så du derved opnår større kontrol.

Se også: For tidlig sædafgang? Se om det er dig

Andre muligheder

Du kan få bedøvelseprays og -cremer, der virker midlertidigt, nåja, bedøvende på din penis, hvilket nogle mænd kan have glæde af.

Den danske mandeterapeut Jakob Kærgaard fra vitalunit.dk mener, at du skal kombinere ovennævnte stop-startteknik med visse yoga- og knibeøvelser, hvor du træner bækkenbunden stærk og smidig, så du får mere kontrol over hele områder:

- Kort fortalt, så kan tidlig udløsning forklares med, at der bliver bygget for meget energi for hurtigt op i din pik og din bækkenbund, og denne energi når ikke at blive spredt ud i resten af kroppen igen. Det sker simpelthen det, når du stimulerer pikken, at der flyder små elektriske impulser igennem nerverne og samler sig i det seksuelle område.

- Nogle gange kan den blotte forventning om sex også sætte så voldsomt gang i disse nerver, at udløsningen sker - inden man overhovedet får tøjet af.

Når disse elektriske impulser bliver intense nok i bækkenbunden, sætter de gang i de ufrivillige sammentrækninger i muskulaturen dernede, som derefter presser sæden ud af din prostata og skyder den ud igennem pikken, forklarer Kærgaard:

- Det er næsten lidt, som hvis du får stød på et hegn: musklerne giver et uvilkårligt spjæt. Det samme sker i dine seksuelle muskler.

- Dette kan du imidlertid lære at kontrollere. Det handler dels om at opøve en kontrol over musklerne i bækkenbunden, og at kunne bruge dem bevidst under sex. Og kan du - med de yoga- og meditationsøvelser, som også jeg underviser i - 'trække' energien fra bækkenbunden op og ud i resten af kroppen igen, INDEN den bliver så intens, at den sætter gang i udløsningen. Når du lærer det, så kan du kontrollere din udløsning. 30 minutter fem gange om ugen er rigtig fint. Teknikkerne virker, så hvis folk ellers laver dem, så skal resultaterne nok komme.

- Udfordringen er, at det kræver en indsats, særlig i starten for at lære teknikkerne. De er ikke specielt svære, men det er som med enhver ny rutine og vane man skal indføre. Det kræver, at du er villig til at investere noget tid og energi i det. Gør du det, og får du styr på det, så har du til gengæld glæde af det resten af livet. Og det vel at mærke uden piller, cremer eller andre ydre hjælpemidler. Og det gør virkelig en stor forskel for éns livskvalitet og seksuelle selvtillid.