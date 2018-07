Så frækt bliver jeres efterår

-- Over artiklen: Her er de frække nyheder til parret --

Sexlegetøj til par er et af de hastigt voksende produktområder, og det kommer også til udtryk på den store amerikanske forhandlermesse for det, man i gamle dage kaldte erotiske hjælpemidler.

Ja, det føles heldigvis langt væk, men efteråret er lige om hjørnet og dermed også tiden til at finde indendøre og hygge i sengen, hvor erotiske hjælpemidler altid kan spiffe tingene lidt op.

ANME (Adult Novelty Manufacturer’s Expo) finder i disse dage sted i Burbank ved Los Angeles, Californien. Forhandlere, distributører og producenter mødes af at lave en god handel. Her er medstifter af Skandinaviens største sexshop sinful.dk, Mathilde Mackowski, på besøg for at tjekke markedet ud.

Om nogen ved hun, om hvad der sælger, hvad der virker og hvilken vej vinden blæser og vibratoren vender på det stadigt kraftigt voksende marked for sexlegetøj.

God stemning

Hvad sker der på en forhandlermesse?

- De fleste laver deals med det samme på messe, og mange af producenterne lokker med ekstra rabatter, hvis ordren kommer hus, mens messen kører, siger Mackowski, der fortæller, at der en rigtig god energi og stemning.

- Også fordi omgivelserne bare er fede. L.A. er ikke det værste sted at mødes med vennerne fra branchen. Ligesom i alle andre brancher, opstår der en masse venskaber på tværs af virksomheder og landegrænser, og jeg tror særligt, at dette opstår, fordi vi alle sammen føler, at vi arbejder ud fra en vision om at gøre verden til et bedre sted, hvor kunderne i sidste ende får et bedre og sjovere sexliv.

Mackowski, der for nylig slog Lars Larsens Jysk i en prisuddeling for dansk onlinehandel, har sendt en video, som du kan se over artiklel, fra sit besøg på messen. Den handler om de sjoveste nyheder til par, som vil forlænge deres erotiske sommer langt ind i efteråret.

Hun viser et erotisk brætspil, der navnemæssigt lægger sig op ad Monopoly (som på dansk hedder Matador), Monogamy. En vibrende pensiring, som stimulerer både manden og kvinden, samt noget lidt mere kinky.

Eksperter forventer, at den globale omsætning på sexlegetøj vil være omkring 29 milliarder dollars i 2020, med en årlig vækstrate på cirka syv procent.

Fræk parleg i det fri Sommeren er perfekt til at parleg med trådløse vibratorer. Danske Lise fortæller om det pirrende og forbudte ved at blive seksuelt stimuleret midt blandt fremmede. - Hvis man beholder tøjet på, kan man umuligt blive opdaget. Heller ikke hvis man leger med sit smartphone-styrede vibratoræg midt på gågaden. Omvendt kan folk omkring en også godt tænke sit. Særligt hvis man har lidt svært ved at skjule sin ophidselse - eller hvis man midt i det hele får en orgasme. - Men det er jo en del af legen med de her stykker sexlegetøj, der kun er med til at pirre og ophidse en endnu mere, siger 31-årige Lise, der har god erfaring med at blive vibratorstimuleret i det offentlige rum - og hvor det har været hendes sexpartner, der har haft fingeren på kontrolknappen. - Selvfølgelig kan man lege med de her vibratoræg derhjemme, men det er altså mere pirrende at gøre det fx i Bilka i Brande. Hvor jeg blandt andet selv har prøvet det. For et vigtigt og sjovt element ved denne her form for sexleg med partneren er nemlig, at man 100 procent selv vælger at sætte sig i situationen - eller at ham eller hende, der styrer vibratoren, gør det. Og så handler det egentlig bare om at bide tænderne sammen og ‘tåle’ stimulationen og pirringen, man i situationen ingen kontrol over har selv. - Som dog kun er en ekstra bonus ved legen, griner Lise.

