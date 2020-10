Så glad bliver man, når man kåres som årets pornomodel

Normalt er prisfester tætpakket med stjerner, vandbærere og wannabes, der kysser krammer og kommer hinanden ved.

Men årets Xbiz Awards Europa foregik torsdag aften online - på grund af, rigtigt gættet, coronapandemien.

Vært på eventet, det tredje af sin art, var den britiske superdiller, Keiran Lee.

Der var i forvejen stor spænding omkring især en film. En scene i ‘Super Femmes’ af den svenske pornofeminist Erika Lust var nemlig nomineret for bedste lesbiske scene.

Det særlige ved den er så, at den ene model er transkvinde og sort, den anden er såkaldt BBW, big beautiful woman og hvid og biseksuel, mens den tredje er sort og lesbisk.

Diversitet vinder frem i porno

Og ifølge Lust, der arbejder i Barcelona, er det et nybrud i pornobranchen, at så diverst et hold er nomineret i en standard kategori, som ‘lesbisk’ er.

Scenen fik så prisen, og herunder fejrer Estella Bathory og Natassia Dreams sejren.

Ikke alle er dog lige imponerede over nybruddet med hensyn til et mangfoldigt cast. Den danske pornokender Nicolas Barbano, der har skrevet flere bøger om genren, mener, at dels har branchen altid været meget åben, og dels er det mere PR end så meget andet.

- Det er klart, at der netop nu er ekstra stor PR-værdi i at pointere dette over for mainstream-pressen, og det er antageligt, hvad der sker her. Og hvad angår feministisk porno, er der i udbredt grad tale om en PR-fidus, idet mainstreampressen gang på gang skriver om feministporno - det opfattes stadig som mand-bider-hund historier.

Årets model

Tilbage til årets priser ved Xbiz Awards Europa. Her er den mest prestigefyldte selvfølge den kvindelige pornostjerne.

Herunder kan du, hvor glad årets vinder bliver, da hendes navn læses op. Russiske Jia Lissa er 24 og rødhåret og blandt de allermest populære modeller på onlyfans.com, hvor fans fra hele verdenen kan abonnere på ekstra interessant indhold fra sex- og popstjerner og influencere.

Årets film blev ‘No Mercy for Mankind’ (Digital Playground), og Male Performer of the Year er Vince Karter fra Frankrig. Han fik også en pris for bedste gonzo sexscene og bedste sexscene i en featurefilm.

Se alle priserne her.

