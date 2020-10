Så lukker swingerklubber igen

Med forsamlingsforbudet sat ned fra 50 til 10 har de fleste af landets swingerklubber flyttet hånden fra skridtet til hjernen og erkendt, at det ikke giver mening at åbne dørene for de erotisk udadvendte medlemmer i de næste fire uger.

‘Swingerklubberne har i princippet fortsat lov til at holde åbent, men begrænsningen på 10 personer samlet, samt skærpede krav til brug af mundbind, gør det upraktisk og bøvlet at holde åbent. Så de har besluttet at lukke ned i fællesskab.’

Det skriver swingerguiden.dk.

I skrivende stund har følgende klubber meldt, at de lukker midlertidigt:

Swingland i Ishøj.

Swingergaarden ved Slagelse.

Dark Secret i Glamsbjerg.

Tucan Club ved Kolding.

Bella Fantasia ved Herning.

Joys i Aarhus.

Secret Swingers i Vanløse (deres åbning udsættes igen).

Besøg på klubberne Afrodite og Club Eclaire samt City Swingers hjemmesider giver ingen indikationer om, hvad de har tænkt sig.

32-årig swinger: Blowjob er min spidskompetence

Derfor lukker de

Torben Nielsen fra Tucan Club ved Kolding, der er Danmarks største klub, oplyser overfor Ekstra Bladet, at det ikke er myndighederne, der har påbudt nedlukningen.

- For det første går selve forsamlingsforbudet ikke på det samlede antal i klubben - eller restauranten - men på størrelsen af grupperne. Det vil sige, vi må ikke have en gangbang på mere end ti i et rum, eller mere end ti samlet i et område af baren.

- Men vi og næsten alle andre klubber landet synes, at det er det rigtige signal at sende og har derfor besluttet at lukke. Nu ser vi, hvordan tallene udvikler sig de nærmeste uger og håber, at vi snart igen kan tage imod gæster, siger Nielsen, der mistede cirka en million i omsætning, da de skulle lukke i foråret.

- Den tid brugte vi så blandt andet på at ombygge vores udendørsområde med kæmpe varmtvandsbassin og shelter. Og siden vi åbnede igen i juli, har vi haft fuld knald på.

Singlepigen Anna på 28: Sådan er mit vilde swingerliv

Tager corona alvorligt

Klubben har taget corona meget alvorligt.

- Alle gæster har fået taget deres temperatur, før de kom ind, og ingen har haft feber, men det er jo ikke 100 procent coronasikkert. Vi havde da også et tilfælde, hvor en person efter et besøg blev testet positiv.

- Det blev straks meldt ud alle, der var til stede den aften, og det viste sig, at to personer, som vedkommende havde været i tæt kontakt med, også var smittede.

- Vores medlemmer har været glade for, at vi har taget det så alvorligt, siger Torben Nielsen, som mener, at det er positivt, at landets klubbet har stået sammen og gjort fælles front mod coronaen.

- Vi har lært hinanden bedre at kende på grund af coronapandemien. Så det er én god ting, som coronaen har bragt med sig.

Helle er single og swinger: Nyder stemningen til et gangbang

--------- SPLIT ELEMENT ---------