Så mange kvinder har oplevet voldsom sextrend

Spyt og lussinger, gagging (penis dybt i halsen til modtageren kløjes) og kvælesex er blandt nogle menneskers seksuelle præferencer.

Men den type hård sex er absolut ikke alles kop the. Derfor er det også et område, der kan skabe konflikter i forhold til samtykke.

Det viser en ny britisk undersøgelse.

Analysebureauet Savanta ComRes har på vegne af BBC spurgt 2002 repræsentativt udvalgte britiske kvinder mellem 18 og 39 om deres erfaringer med forskellige voldsomme sexhandlinger, herunder breath kontrol, lussinger, gagging og spyt.

38 procent angav, at de har oplevet det, og at det i hvert fald nogle gange er sket uden samtykke. 31 procent har prøvet under samtykke, mens 31 procent ikke har oplevet det.

Hvilket altså betyder, at syv ud af ti kvinder har erfaringer med den type hård sex.

Af de kvinder, som har prøvet de hårde sexhandlinger, angiver 56 procent, at det altid er med samtykke, 22 procent at det sommetider sker under pres, 12 procent at det oftest sker under pres og 8 procent, at de altid føler sig presset til det.

Porno

Det kan man så være mere eller mindre bekymret over. De eksperter fra diverse kvindeorganisationer, som BBC har valgt at tale med, er temmeligt bekymrede.

En talsperson fra Center of Women’s Justice mener, at tallene viser, at ‘der er et stigende pres på unge kvinder om at deltage i voldelige, farlige og nedværdigende handlinger. Det skyldes nok den udbredte adgang til og normalisering og brug af ekstrem porno.'

Hvad er kvælesex? Breath control kan være en sexleg, som erfarne BDSM’ere leger med, og som også ses i noget hård porno. Der er flere versioner, men ofte handler det om, at man med hånden holder fast på partnerens hals og midlertidigt stopper lufttilførslen og så giver slip, så ilten strømmer ind i kroppen og særligt hjernen. Det kaldes erotisk asphyxiation og har også en mental sexeffekt for fans, hvor modtageren kan føle sig totalt ejet og styret, mens giveren kan blive beruset i legen med magten over liv og død. Breath control er selvsagt noget, som kræver samtykke. Og det netop, hvad en tredjedel af unge britiske kvinder IKKE har givet i forbindelse med sex.

Adina Claire fra Women’s Aid er i samme spor:

- Det er et tegn på, hvor hyppigt kvinder under 40 oplever seksuel vold med partnere, som de har samtykkesex med, men som ydmyger eller skræmmer dem. At give samtykke til sex med nogen gør ikke lussinger og kvælning mindre alvorligt.

Steven Pope, psykoterapeut med speciale i sex, oplever konsekvenserne af det hver dag i sin praksis:

- Det er en tyst epidemi. Folk gør det, fordi de tror, at der er normen, men det kan være meget skadeligt. Vi kan se, at for mange skader det deres parforhold, men det værste er, at vold bliver acceptabelt.

I videoen herunder fortæller Sexpertene om kvælesex:

Nuanceret

Den danske sexolog Bastian Larsen fra bastianlarsen.dk har et lidt mere nuanceret syn på sagen, da han mener, at porno ikke er roden til alt ondt.

- Porno alene er naturligvis ikke en god lærer til ens sexliv og samtidigt med, at seksualundervisningen er mangelfuld, er der ikke mange alternative referencer. Men langt de fleste mennesker kan sagtens finde ud af at adskille porno og virkelighed.

Larsen påpeger, at der er flere mænd OG kvinder, der synes, at det er spændende at lege med elementer indenfor hård sex, dominans, bondage og BDSM.

- Når en film som ‘Fifty Shades og Grey’, bliver kaldt ‘romantisk’ af deres primære målgruppen, nemlig kvinder, så bliver forståelsen af, hvad sex er, også rykket.

- Men nogle mænd har ofte også svært ved at forstå, at hvad den ene kvinde synes er frækt, synes den anden måske er et overgreb, og så ender man med at gå over hinandens grænser. Særligt fordi mange kvinder stadig ikke siger højt, hvad de godt kan lide - eller måske bare ikke ved det, forklarer sexologen.

Han mener, at den eneste måde, vi kommer til at have et harmonisk og velfungerende sexliv på, er, hvis vi selv tager ansvar for det, både mænd og kvinder.

- Find ud af, hvad du godt kan lide eller har brug for - og kommuniker det til din partner. Der findes ikke nogen rigtigt-og-forkert-regel. Der er bare mennesker med hver deres forskellig lyst, og hvis man kan lide at få taget kvælertag eller få smæk, er det helt fint, så længe man siger det højt. Og det er lige så fint, hvis man ikke kan lide det, men igen er man nødt til at sige det højt.

