Så ofte får kvinder orgasme ved sex

Se hvad du skal gøre for at komme i mål

Klitorisonani er en ret sikker vej til orgasme for de fleste kvinder, mens det til gengæld er langt mere usikkert, om kvinden opnår klimaks ved penetrationssex.

Hvad kan man gøre ved det problem - altså i det omfang, der overhovedet er et problem?

Faktisk et ret enkelt lille trick: Brug manuel stimulation af klitoris under samlejet.

Det fremgår af nyt amerikanske studie i det prestigiøse videnskabelige tidsskrift 'Archives of Sexual Behavior.'

Her udfyldte 1569 mænd og 1478 kvinder online-spørgeskemaer, hvor de blandt andet svarede på, hvor ofte kvinderne fik orgasme ved samleje. Desuden skulle også angive det mere specifikt i forhold til, om de fik orgasme under samleje, hvor de ikke stimulerer klitoris, og hvor de stimulerer klitoris samtidig.

Deltagerne angav orgasmehyppigheden i procent - som i ti procent af gangene eller 80 procent og så videre.

Det viste sig, at kvinderne rapporterede flest orgasmer ved samleje med samtidig klitorisstimulation (i gennemsnit 51 til 60 procent af gangene), mens det var helt nede på 21 til 30 procent, når de havde samleje uden anden samtidig stimulation.

Som figuren herover mere end antyder, overvurderer mænd tydeligvis kvindens orgasmiske evner (eller måske egne evner i sengen). Mændene tror med andre ord, at kvinden oftere får orgasme, end hun rent faktisk gør.

Ikke desto mindre fortæller tallene tydeligt, at kvinden har langt større sandsynlighed for at opnå den der orgasme, hvis han eller hun samtidig stimulerer hendes klitoris.

Kvinder: Bedre orgasme uden penetration

Danske kvinder

Andre studier har påvist, at flest kvinder får orgasme ved stimulation af klitoris i forhold til penentrationssex, ligesom undersøgelser har påvist en korrelation mellem at have forskellige former for stimulation og stillinger og sandsynlighed for, at kvinder får orgasme. Det er ikke nødvendigvis den enkelte stilling og sextype, der er afgørende, men i lige så høj grad den samlede effekt. Mange stillinger kan også være et udtryk for, at parret har et rigt og varieret sexliv, hvor man kan tør give sig hen til sine lyster. Igen befordrende for orgasmechancerne,

Den danske sexlegetøjsshop belugi.dk har netop udgivet en stor sexundersøgelse, hvor 2000 repræsentativt udvalgte danskere har svaret på alle mulige spørgsmål om seksuel adfærd. Studiet behandler ikke direkte klitorisstimulationens eventuelle betydning for orgasmefekvens, men vi bad alligevel Mik Oddershede fra belugi.dk om at trække nogle tal. Et kryds på kvinders orgasmefrekvens og forskellige stillinger.

Af figuren fremgår det, at kvinder oftest bruger missionæren. Men belugi.dk så også på andre data. De angiver, at kvinder, der får orgasme hver gang, i gennemsnit har benyttet 3,96 stillinger indenfor det seneste år, og de kvinder, der får orgasme hver fjerde gang eller sjældnere/aldrig, at de har benyttet 3,97 stillinger indenfor det seneste år. Så antallet af stillinger, der benyttes, har, i denne undersøgelse - ingen indflydelse på, hvor ofte man får orgasmer. Både kvinder, der hyppigt får orgasme, og kvinder, der aldrig gør, bruger mest missionæren.

Sexolog Marie Oddershedes fra belugi.dk kommenterer her resultaterne:

- De fleste foretrækker missionæren, hvor manden ligger oven på kvinden og penetrerer hende. Og det er med rigtig god grund. Der er meget krops- og øjenkontakt i denne stilling, så der er mange erogene zoner, som stimuleres på samme tid. Manden rammer hele området omkring klitoris under samlejet, og alt efter hvordan parret varierer missionæren, vil der også ofte være kontakt med bryster og mund.

- Det er også en stilling, som ikke kræver de store anstrengelser eller gymnastisk talent. Kvinden kan slappe helt af, og bare nyde stimulationen. For rigtig mange kvinder, vil det derfor være den stilling, hvor det er lettest at opnå orgasme. Derudover er det en stilling, hvor hjerter og øjne mødes. Den følelsesmæssige kontakt i netop denne stilling, bidrager til orgasmerne, fortæller Marie Oddershede.

Orgasme-nyt: Klitoris er vigtigst

Rider

Kvinden kan også i den stilling stimulere klitoris manuelt.

- Stillingen, hvor kvinden rider manden, er også en meget kontaktskabende stilling, hvor kvinden i høj grad kan styre slagets gang. Det er også en stilling, hvor hun kan påvirke, hvilke erogene punkter i og udenfor vagina, som bliver stimuleret, alt efter hvordan hun vinkler bækkenet, bevæger underlivet samt placerer ben og overkrop. På den måde er det lettere at ramme plet og opnå orgasme. Og så er det en stilling, hvor følelsen af at være 'ovenpå', og tage, hvad hun vil have, kan have en ekstra ophidsende effekt.

Også i cowgirl kan kvinden let stimulere sin klitoris.

Det overrasker Marie Oddershede lidt, at doggy style er så hyppigt anvendt for kvinderne med de fleste orgasmer:

- Der er ingen tvivl om, at det er en stilling, som mange mænd elsker, men det er nok en af de stillinger, hvor kvinden er sat mest ud af spillet. Hun har ikke styringen over, hvor og hvordan hun bliver stimuleret. Men nogle gange er det netop selve følelsen af at blive 'taget' af manden, som sender kvinderne i himlen. Stillingen er i øvrigt ideel, hvis mandens penis ikke hører til de læng,ste eller hvis kvinden kan lide at blive stimuleret meget dybt i vagina.

Der er i øvrigt rigtig mange faktorer som afgør, hvor let kvinder får orgasmer, forklarer Marie Oddershede:

- Stillingen kan absolut være af væsentlig betydning og meget tyder da også på, at omfattende kropskontakt, stimulering af mange erogene zoner på samme tid samt psykologien i, at være enten den som 'tager', eller den som bliver 'taget', alle er elementer, som har betydning for orgasmerne.

Penetration er ikke nok Det viser en ny amerikanske undersøgelse, hvor cirka 1000 repræsentativt udvalgte kvinder mellem 18 og 94 år deltog. Kvindernes blev spurgt om deres orgasmeerfaringer. Og det fremgår, at blot 18,4 procent at kvinderne kan opnå orgasme ved penetration alene. 36,6 procent angiver, stimulation af klitoris er nødvendigt, hvis de skal få orgasme under penis-i-skede-sex. Og 36 procent anfører, at orgasmer under penetrationssex bliver bedre, hvis klitoris også stimuleres. For de fleste kvinder i undersøgelsen er en orgasme ikke bare en orgasme. De er forskellige i intensitet. Det fremgår, at orgasmen bliver bedre, hvis man bruger lang tid på at bygge den op, hvis man har en partner, der ved, hvad vedkommende laver, følelsesmæssig intimitet gør også orgasmen bedre, ligesom direkte klitorisstimulation under orgasmen forbedrer den. Studiet peger også på, hvilke måder kvinder vil stimuleres. Omkring klitoris, meget let berøring af selve klitoris, samt stimulation af kønslæber. Kun fem procent kan ikke lide at få klitoris-stimulation.

Se også: Mysteriet om kvindens orgasme løst - måske

Ikke alle veje til orgasmen er ens