Så vild er numsekongens pornofest

Du danner givetvis en helt masse flimrende billeder, når du hører ordene 'pornofest med numsekongen i Las Vegas'. Noget med duller en masse, stoffer, druk, hor og almindeligt afsind. Lidt ‘Boggie Nights’ ganget op med med ‘Fear and Lothing in Las Vegas'.

Men er det nu så vildt, når pornolegenden John ‘Buttman’ Stagliano inviterer til den traditionsrige fest i sin hotelsuite før priserne ved AVN Awards uddeles?

Den udsendte medarbejder for det danske erotiksite side6.dk, Nicolai Nissen, har netop været til den omtalte fest hos instruktør og ejer af Evil Angel, Stagliano, i den forløbne weekend.

- Pornostjerner forstår at feste. Men når der er fotografer med, og der ikke kun er konkurrence om at få scoret en fræk aftale, men også hård konkurrence om reporternes og talentspejdernes opmærksomhed, bliver det for alvor skruet op for både charme, selvtillid og lækkert hår blandt de mange modeller til festen.

- Der er også heldige fans med. Det er med til at skabe hype og stemning. Ellers er der flest modeller og branchefolk - og en masse journalister fra hele verden. Man kan faktisk få invitationer på Evil Angels stand under sexmessen, der leder op til AVN Awards - hvis de synes, man har noget at byde på, siger Nissen.

Buttman i sit es med Kira Noir og Demi Sutra. Foto: N. Nissen

Institution

Staglianos fester er blevet en institution til den årlige AVN event, og de har ry for at være hovedattraktionen, når pornostjernerne mødes i Las Vegas, forklarer Nissen.

- Det her er tiltænkt som et frirum, hvor de helt store stjerner ved netop denne fest kan ‘komme som de er’ uden at tænke over udseende og påklædning, og det udvikler sig hurtigt til et show i sig selv.

Nissen fortæller, at der for eksempel pludselig opstod en trekant mellem pornostjernerne Audbrey Kate, Adriana Chechik og Emma Hix.

- Men det var mere spil for galleriet end egentlig sex.

Den snart 69-årige Buttman er midtpunktet, og han har da også skabt en hel genre selv, kaldet gonzo-porno. Staglianos semi-dokumentariske række af Buttman-film begyndte med ‘The Adventures of Buttman’ i 1989, hvori han selv ‘spiller’ hovedrollen som den særdeles numsefikserede skørtejæger, Buttman. Håndholdt kamera og så masser af numse.

Det kommer også til udtryk ved festen, forklarer Nissen.

- John Stagliano var på slap line med sit improviserede show, hvor han forsøgte at balancere en øldåse på Angela Whites bagdel.

Australske Angela White er den regerende pornodronning, der tre gange i træk er blevet kåret som årets kvindelige pornostjerne ved AVN Awards, der også kaldes pornoens Oscars.

To legender mødes: Angela White og John ‘Buttman’ Stagliano. Foto: N. Nissen

Derfor er Angela pornoens største stjerne

Job

- Er festen i virkeligheden en lang jobansøgning for deltagerne?

- Jeg vil nu hellere kalde markedsføring end jobansøgning. Der er også et tydelig hierarki blandt gæsterne. Her er en del løse knive i luften og en del trash talk om kollegerne. Der bliver faktisk ikke drukket igennem fra den fri bar, så man er ikke voldsomt beruset. Kvajer man sig, er det velforberedt og iscenesat.

- Der bliver heller ikke taget stoffer, i hvert fald ikke åbenlyst til denne fest. Mit indtryk er, at det primært er messegæster, der tager for sig dér, ikke performerne.

- Kan man score en model til sådan en fest?

- Det er ikke umuligt, men de er på arbejde, og særligt i USA er der mange modeller, der prøver at vise, at man ikke er ‘billig’, selv om man arbejder i branchen. Det er ikke det mest oplagte sted at score, men der er sex og flirt i luften til festen, der heller ikke varer så længe - fra 22 til 01.

- Ikke desto mindre er det typen af fester, som man ikke længere ser mange steder, efter #metoo har gjort sit indtog i det meste af verden. Men for en gang skyld betød ‘me too’ til festen i weekenden ‘se også mine bryster!’ forklarer Nicolai Nissen, der ikke ligesom mange af de andre gæster drog mod Vegas’ mange (strip-)kubber efter pornofesten.

Han skulle jo passe sit job som sexreporter for side6.dk.

