Sådan er den gode sexcirkel for kvinder

Hvordan hænger tilfredshed med parforholdet sammen med sexlivet for mænd og kvinder?

Det er et af livet store og komplekse spørgsmål, som to hollandske forskere har søgt at finde svar på i nyt studie ‘Exploring the Link Between Daily Relationship Quality, Sexual Desire, and Sexual Activity in Couples.’

66 par førte dagbog i 21 dage, hvor de skulle fortælle om deres seksuelle aktivitet, deres lyst til sex og hvor glade de var for forholdet.

Dette er, hvad forskerne opdagede:

Kvinders sexlyst var afhængig af, hvor meget tilfredshed, nærhed og engagement de følte i forhold til partneren i løbet af dagen og den foregående dag. Kvindens lyst til sex var også afhængig af, hvor meget sexlyst hun og hendes partner havde den foregående dag.

Ligeledes fandt forskerne også ud af, at sandsynligheden for at have sex steg, når kvinden var tilfreds med forholdet den foregående dag.

Ifølge forskerne passer fint ind de forestillinger vi har om, at kvindens libido er stærkt afhængig af parforhold og dynamikken med kæresten. En kvindes motivation for at have sex stammer med andre ord ikke nødvendigvis fra en egen indre lyst og er sandsynligvis betinget af relationelle og situationelle hændelser. Hvad der sker i forholdet, betyder meget for, hvor meget lyst til at knalde hun har:

‘These results confirm that signs of rising intimacy will get women in the mood to initiate or consent with sexual acts, indicating the need to incorporate emotional intimacy and relationship quality in models of female sexual responding.’

Kvalitet

Det viste sig også, at sammenhængen mellem sexlyst og parforholdskvalitet for kvinder blev stærkere, jo længere forholdet varede. Både i forhold til at glæde ved relationen øgede sandsynligheden for sex, og at sex øgede glæden ved forholdet den følgende dag. Den gode sexcirkel er med andre ord vigtige for kvinden, jo længere hun har kendt manden.

Børn har også indflydelse på især kvinder sexlyst og aktivitet. De kvinder, der havde børn, var mindre tilfredse med forholdet og havde mindre lyst til sex. Sammenhængen mellem utilfredshed med forholdet og seksuel aktivitet var endnu udtalt, når kvinderne havde børn.

Omvendt viste analyser, at mandens sexlyst ikke var afhængig af kontekstuelle faktorer. Mandens lyst til sex var mere konstant og ikke baseret, hvordan det i øvrigt gik med forholdet, hvilket ifølge forskerne på klassiske modeller om mandens libido som værende meget fysik og mindre betinget følelsesmæssige grunde til at dyrke sex.

Er man så bare doomed i det langvarige forhold? Well, en vigtig konklusion på studiet er, at både mænd og kvinder, der er utilfredse med forholdet, har gavn af at dyrke sex, fordi sex genskaber samhørigheden:

‘as the link between daily relationship quality in women and sexual activity became stronger with lower levels of satisfaction. This suggests that sex may serve to restore the relational context.

The fact that the occurrence of sexual activity depended primarily on how women felt about the relationship points toward the pervasiveness of women’s (daily and general) satisfaction in determining the antagonists, motivators, and gains of sexual activity. This fits with the general description of women taking a leading responsibility in the relationship and being more prone to fuse sex and love.’

Sådan hænger sex og samliv sammen

Hvad har folk, der er tilfredse med deres sex- og samliv tilfælles?

De har oftere sex, de prøver nye ting af, de kommunikerer.

Det er nogle af de ting, som amerikanske forskere har fundet frem til ved at analysere spørgeskemaer fra næsten 39.000 heteroseksuelle mænd og kvinder i parforhold.

Blandt andet skulle deltagerne angive, hvor tilfredse de var med deres sexliv på en skala fra 1 til 7, ligesom de skulle fortælle, hvor godt de syntes sexlivet var det første halve år af deres forhold, og hvordan det var, da skemaet blev udfyldt.

83 procent var glade i begyndelse af forholdet, men efter et par år var det kun 43 procent af mændene og 55 procent af kvinderne, som stadig var det.

Og hvad havde de tilfredse mænd og kvinder så tilfælles?

79 procent af de tilfreds mænd og 81 procent af de tilfredse kvinder har sex en eller flere gange om ugen. Kun 17 og 23 procent af de utilfredse havde så ofte sex.

Det er svært at angive, hvad der kommer først - hønen eller ægget, forklarer forfatter David Frederick:

- Par, de er glade, er drevet til at dyrke sex oftere, hvilket giver dem større tilfredsstillelse, hvilket fører til øget hyppighed.

De største markører for mænds tilfreds var i prioriteret rækkefølge: Den rette stemning, seksuel variation og kommunikation. For kvinder var det, hvor ofte de får orgasme, den rette stemning og kommunikation.

Og hvad går den der 'rette stemning' så ud på?

At der bliver sagt 'jeg elsker dig,' delt dirty talk, kunne grine af ting i sengen, stearinlys og baggrundsmusik.

Kommunikation

Især visse former for kommunikation er vigtigt for den seksuelle tilfredshed, og jo flere af disse former, et par anvender, jo mere tilfredse. Igen i prioriteret rækkefølge:

Roser partneren for noget, han/hun gør i sengen, at kæresten beder en om at gøre noget, som partneren tænder vedkommende, at bede partnere om at gøre noget, at kommunikere på mail eller telefon i løbet af dagen for at lire op til sex, bede om feedback i sengen.

Og hvilke ting er så vigtige i sengen?

En ny stilling/variation er det allervigtigste for begge køn. Og dernæst for kvinder: Gå i bad sammen, få eller give massage, sexet undertøj og tale om eller udleve frække fantasier.

For mænd: Frækt undertøj, gå i bad sammen, tale om eller udleve frække fantasier og få eller give massage.