Sådan er dit orgasmeudtryk

Forskere har fundet ud af, at ansigtsudtryk under orgasmen er afhængig af kulturen

-- Over artiklen kan du se de computergenererede orgasme-- og smerteudtryk --

Ansigtsudtrykket under seksuel ophidselse og orgasme kan føles fuldstændig ude af din kontrol og er samtidig ofte blevet sammenlignet med det udtryk, man får, når noget gør ondt.

Men nyt studie peger på, at dit O-face af afhængig af din kultur, og at det slet ikke ligner smerteudtrykket.

I hvert fald i forhold til, hvordan vi forestiller os orgasme- og smerteudtrykket.

Psykologer og neuroforskere fra blandt andet University of Glasgow viste 3600 computergenerede ansigtsudtryk til 20 europæere og 20 asiater, som skulle angive, om disse udtryk var smerte- eller orgasmerelaterede.

På baggrund af disse svar skabte forfattere ved hjælp af avanceret machine learning en række animerede computersimulationer af ansigter, som 104 deltagere fra to de kulturer skulle bedømme som udtryk for smerte eller orgasme. Mænd bedømte kvinder og omvendt, og for undgå ‘tværkulturel forurening’ sørgede man for, at deltagerne havde haft så lidt at gøre med den anden kultur som muligt.

Så selv om andre studier har vist, at ansigtsudtrykket under orgasme næsten er identisk med udtrykket ved smerte, kommer den nye undersøgelse frem til en anden forståelse.

Det undrede jo forskere bag det nye studie, at udtrykket for smerte og nydelse angiveligt er så ens, når man tænker på, at de fungerer som kommunikation. Og det jo ret uhensigtsmæssigt for effektiv og ordløs kommunikation, hvis smerte og nydelse ser ud på samme måde.

Men det gør de så heller ikke inde i vores hovedet, viser undersøgelsen.

Smerte

Og ikke nok med, at forestillingen om orgasmen ser forskellig ud i Europa og Asien, så ser smerte ens ud på tværs af kulturerne.

For europæerne i undersøgelsen var orgasme forbundet med vidtåbne øjne og åben mund, mens det for asiaterne var forbundet med smil og lukkede øjne. For begge var orgasmen forbundet med ekspansive, udadgående muskelaktioner

Smerte var i både Asien og Europa forbundet med rynkede øjenbryn og næse, løftede kinder, udstrakt mund. Og i begge kulturer med indadvendte, sammentrækkende muskelaktioner.

- Disse forskellige og modsatte ansigtsbevægelser kommunikerer de forskellige følelser til andre for derigennem at påvirke deres adfærd - for eksempel for at få hjælp, når det gør ondt, eller om at fortsætte den seksuelle handling, hvis orgasmen er på vej.

De kulturelle orgasmeforskellle kan ifølge forskerne skyldes, at vi i Vesten værdsætter følelser som ‘begejstring’ og ‘entusiasme,’ der er forbundet med vidtåbne øjne og mundbevægelser. I Østasien har man omvendt en tendens til at værdsætte mere rolige positive følelser som ‘ro,’ som er forbundet med smil med lukket mund:

- Folk i Vesten forventes at udtrykke positive følelser med høj ophidselse (aroasal), mens østasiatere forventes at udtrykke positive følelser med lav ophidselse. Derfor er det sandsynligt, at folk i Vesten og i det østlige Asien viser forskellige ansigtsudtryk, der passer til deres kultur.

Forestillinger

Ekstra Bladet tog fat i en af forskerne bag studiet José-Miguel Dols fra universitet i Madrid.

- Det kom lidt bag mig, at orgasme er forbundet med åbne øjne..?

- Det skyldes, at vi ikke arbejdede med det faktiske udtryk og smerte, men det deres mentale repræsentationer, altså hvordan man forestiller sig smerte og nydelse ser ud. Og de forestillinger kan være præcise eller upræcise.

- Så det, data viser, er kun, at folk har meget præcise, distinkte mentale forestillinger om smerteudtryk, der ser ud til at gå tværs af kulturer. Der er også distinkte forestillinger om seksuel nydelse, men med store forskelle mellem Øst og Vest.

- At vores data om mentale forestillinger om smerte og nydelse ikke helt passer med, hvad andre studier viser om vores faktisk smerte- og nydelsesudtryk, kan dels skyldes, at det faktiske udtryk er meget varierende, og dels at mentale forestillinger har deres eget liv.

- Og samspillet mellem de to ting er meget mere kompleks end hidtil antaget. Mentale forestillinger spiller en stor rolle for opfattelse og kommunikation, men de er ikke nødvendigvis præcise beskrivelser, siger Fernandez-Dols og fortæller, at de netop tog fat i smerte og nydelse, fordi det er et paradoks, at de faktiske udtryk minder ekstremt meget om hinanden.

Så de søgte at få et lille indblik i, hvordan mennesket løser det paradoks, og det gør vi så ved at have to forskellige forestillinger om dem.

20 kvinder får orgasme Opslugt, henført. En kvindes ansigt i ekstasens vold. Er der noget smukkere? Det er, hvad man kan forvisse sig om, når man ser den brasilianske fotograf Marcos Albertis O Project. Her har han fotograferet 20 kvinder fra hele verden lige før, under og efter en orgasme. Og det er kun ansigtet, man ser. Det, man ikke kan se, er, at deltagerne stimulerer sig selv med en vibrator, givetvis leveret af sponsoren Smile Makers, der gør sig i seksuel sundhed (læs: sexlegetøj). Alberti, der før har lavet et andet fotoprojekt om at drikke med måde, vil med sin serie gerne slå et slag for, at kvinder tager kontrol over egen seksualitet - uanset om de kommer fra et seksuelt frisindet land som Frankrig eller et mere restriktivt land som Kina. Fan Yang fra Smile Makers udtaler: - Alle de deltagende kvinder var vildt imponerede over deres fotos, især det sidste hvor de stråler og gløder. Det sidste billede, hvor en stærk kvinde ser smilende ind i kameraet, er lige præcis det, folk gerne vil se. Vi håber, at alle, der ser dette projekt, vil få mere selvtillid omkring deres krop og seksualitet. Alberti er inde på noget af det samme: - Jeg er vild med, at vi kunne tale så åbent om sex og nydelse med disse kvinder. Når man nærmer sig et tabuiseret emne som sex med humor, begynder folk at åbne sig og holdninger at være mere frie, hvilket kan føre til store ændringer hos folk.

Herunder kan du se en behind the scenes-optagelse fra The O project: