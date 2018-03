Sådan får singlemænd også Bøf & Blowjob-dag

-- Over artiklen relateret blowjob-tv: Sexologen fortæller om det perfekte blowjob --

14. marts er måske ved at glide ind i vores mærkedagskultur på linje med Valentinsdag, Kage&Cunnilingus og Kvindernes kampdag.

Bøf&blowjobdagen er i hvert fald blevet så stor, at slagter melder om mindre bøfsalg på dagen, mens bordel til gengæld arrangerer særligt arrangement, så også singlemænd kan mærke det er jul, nå nej, Bøf&Blowjobdag.

Sexologen Katrine Berling kommer med en lille slikkeguide, og en madblogger giver sit bud på den der bøf.

Et godt blæs

Vi tog fat i sexologen Katrine Berling for at finde ud af, hvad der er et godt blowjob:

- Et godt BJ handler ikke om at give manden en hurtig orgasme, det kan han jo altid give sig selv. Det handler derimod om at skabe nydelse, langsomt bygge energien op, lege, udforske og mærke ham, til han til sidst er så elektisk, at hele hans krop sitrer af nydelse.

- En vigtigt del er selvfølgelig også, at kvinden selv nyder at være giveren, hvis hun formår at få nydelse ud af at give, er det altid meget bedre for manden. Samtidig er det et plus, hvis det er VÅDT, så brug gerne meget spyt.



Tror du ikke, sådan en dag næsten gør blowjobbet en bjørnetjeneste - fordi kvinder måske pludselig føler et endnu større pres?

- Pres til BJ eller sex generelt er ALDRIG sexet, så hvis det kom som et krav, ville det nok ikke være fedt for de fleste, ligesom et krav om blomster på Valentinsdag heller ikke er det fede.

- Men hvis man var i et parforhold, kunne man jo bruge dagen til at fejre sin mand, købe hans yndlingsmad, massere ham og give et BJ, ikke fordi det er et pres, men fordi man gerne vil fejre ham og den kærlighed, man har sammen.

Har du nogensinde hørt om nogen, der rent faktisk fejrer den?

- Nej. Men jeg er da sikker på, at der er nogen, der gør det.

Bøf og Blowjob-dag: Giv ham nu bare det blæs (og glem bøffen)

Færre bøffer

Slagter-svend Jesper fra den Den lille gode Slagter i Brønshøj oplyser overfor Ekstra Bladet, at de faktisk sælger færre bøffer på selve Bøf&Blowjobdagen:

- Det er påfaldende. Og det tror jeg skyldes, at så mange er blevet opmærksom på dagen. Så de bliver simpelthen for flove til at gå ned til en slagter, fordi de er bange for, hvad slagteren tænker. De er bange for, at vi står bag disken og tænker høhø, hun skal nok hjem og fejre Bøf&blowjobdag, siger Jesper.

- Sidste år solgte vi kun en bøf på dagen. Og kvinden, der købte den, var lidt tommelumsk og rødmede meget. Men vi er professionelle og ville aldrig give udtryk for, at vi bedømmer kundernes køb.

Han tror, at flere køber bøffen i supermarkedet, hvor den drukner blandt de andre varer på kassebåndet:

- Så for vores skyld burde du ikke skrive mere om det.

Hvordan skal bøffen være?

Jesper og hans kollega Patrick finde en møghund af en højreb frem. Med masser af fedtmarmorering;

- Og så skal den steges rød. Og det gør jeg selv, siger Patrick. Og jeg leverer også selv bøffen…

Begge har fejret Bøf&Blowjobdag med stor succes. Patrick er dog single, så om det bliver en god dag i år, er uklart.

Patrick og Jesper er ikke i tvivl: Bøffen skal være stor og rød, og de skal nok selv levere den.

Seks ting manden tænker, når han får et blowjob

For singler

Er man single, skal man da ikke snydes: På Østerbro i København ligger massageklinikken Cassiopeia Stars, som nu for tredje år i rap har saftigt arrangement 14. marts.

Jaqueline, Anna, Freja, Lola, Luna og Candy er i festhumør, fortæller klinikbestyrer Chantall til Ekstra Bladet:

Altså et blow er vel et blow og en bøf er vel en bøf, så hvorfor koster den billige løsning 1200 kroner, hvor man er sammen med seks-otte andre omkring et langbord?

- Et blowjob koster normalt 700 kroner og varer cirka 15 min. Her får du en fest, 45 minutter med topløs betjening, underholdning med masser af flirt, konkurrencer, strip, lap dance eller hvad pigerne finder på af pirrende underholdning. Så prisen er vel ret ok, siger Chantall

- Den eksklusive, der koster 2500 kroner, er på 30 minutter. Her sidder man solo og bliver forkælet af alle pigerne. Man er berettiget til ét blowjob, men er pigerne in the mood for trouble, så er muligheden for at flere piger leger med banditten helt sikkert til stede. En eksklusiv oplevelse, som helt sikkert vil blive husket, mener Chantall.

Luna steger bøfferne OG uddeler blows. Foto: Cassiopeiastars.dk

Må man overhovedet servere varm mad på et bordel?

- Luna, som er kok, laver maden i år, på den restaurant, hun også arbejder på. Så vidt vi har undersøgt, skulle det være lovligt. De sidste par år har det været Veronica, der har stået for maden. Vi er meget privilegerede over at have to kokke i huset.

Fødevarestyrelse oplyser overfor Ekstra Bladet, at massageklinikker (og foreninger og lignende) godt må servere varm mad op til 12 gange om året uden at søge om tilladelse.

Modne Miss Robinson: Jeg giver ham en hapser når han kommer ud af badet

Feministisk nej

Vi tog fat i twerkdronning, psykolog og feminist Louise 'Twerk Queen' Kjølsen: Har du som feminist et syn på Bøf&Blowjobdagen?

- Åh, det er en kæmpe omgang bullshit! Det er jo udviklet som sådan mandens svar på Valentinsdag - som om kærlighed og romantik og det at vise, at man elsker hinanden, er en kvindeting. Og hele ideen om at koble kød og maskulinitet er også super gammeldags og vildt begrænsende - som om man bliver mindre 'rigtig' mand af at være vegetar eller veganer. Jeg synes bestemt, det er meget nice og mandet at tænke på dyrevelfærd og klimaet.

- Men hvis vi virkelig skal insistere på at fejre det, så må vi i ligestillingens navn også fejre Cake and Cunnilingus Day - hvilket er d. 21 marts.

Så det, jeg hører dig sige, er: 'Jeg holder ikke Bøf&Blowjobdag!'

- Haha, det gør jeg ikke!

Der er delte meninger om datoen for Cake and Cunnilingusday. Nogle mener, det er den 21. marts, at kvinder skal spise kage og få slikket fisse, mens andre hævder, at det er 14. april. Det kunne tyde på den endnu ikke har fået samme status.