Sådan finder du hendes hemmelige lystpunkt

Det er omgivet af endnu mere mystik end dets mere kendte søster G-punktet. Men A-punktet - også kaldet 'The deep spot' - er endnu et spændende punkt i kvindens skede.

En mandlig lytter har spurgt de to sexologer i podcasten Kvart i sex, Amanda Lagoni og Asgerbo Persson, hvad punktet er, og hvordan man finder det.

- Det siges, at det her punkt sidder oppe, indvendigt i skeden på samme side som G-punktet. Oppe mod navlen, bare længere oppe mod livmoderhalsen. Altså mellem G-punktet og livmoderhalsen - eller mellem blæren og livmoderhalsen. Der skulle punktet sidde som en lille fordybning, man kan mærke, forklarer Asgerbo.

- Nogen oplever, at når det bliver stimuleret vedvarende, bliver man særlig våd. Men A-punktet ligger længere oppe og bagud end G-punktet, så derfor giver det ikke fornemmelsen af at skulle tisse, som G-punktet ofte gør, fordi de kirtler, der sidder på det punkt, trykker på urinrøret, når de stimuleres, forklarer Amanda Lagoni.

Sexolog Amanda Lagoni er vært sammen med sin kollega Asgerbo Persson på podcasten Kvart i sex. Foto: Les Kaner

Gå på opdagelse

Asgerbo har dog en indvending mod A-punkter, G-punkter og de andre sagnomspundne steder i kvindens køn.

- Det er lidt farligt at ville give navne til alle de punkter, man finder i kvindens skede. Der går lidt pseudo-videnskab i den. Vi skal huske, at det er i dette årti, at man har erkendt, at klitoris er et stort organ, alle de andre punkter er ikke anerkendt af videnskaben, siger han og påpeger, at man ved ganske lidt om kvindens indvendige landskab.

Han mener dog ikke, at de ukendte steder i skeden skal afholde nogen fra at udforske den. Tværtimod. Asgerbos opfordring er derfor at gå på opdagelse i det, han kalder 'den guddommelige skede'.

- De færreste - med mindre, man er superliderlig - nyder stempelsex. Så det er en god idé at bruge fingrene og gå på opdagelse. Det kræver, at man har en nysgerrig tilgang, så det ikke bliver en jagt på en bestemt punkt - det er aldrig frækt. Gå på opdagelse og find ud af, at hvad er der af nydelsespunkter.

Forskellige dage, forskellige fornemmelser

Amanda Lagoni erklærer sig enig i den opfordring og tilføjer:

- Prøv dig frem med cirkler og små tryk. Leg lidt med dig og variér. Du er nødt til at være nysgerrig.

Hun fortæller om sine egne erfaringer, og hvorfor det er vigtigt ikke at forvente det samme eller det helt store festfyrværkeri, hver gang du har sex.

- Der er mange kvinder, som oplever, at selve skeden faktisk ikke er særligt sensitiv, men at det udvendige - skamlæber, klitoris - er meget mere sensuelt for dem. For nogle kvinder opleves sex ligefrem som smertefuldt i skeden - især hvis man ikke er særligt våd. Det kommer an på cyklus og meget andet.

- Det kan handle om forspil, om cyklus, eller om man er træt. Jeg har selv haft sex den ene dag, hvor jeg kan mærke en hel masse nydelse vaginalt, og en anden dag får jeg absolut ingenting ud af det, siger hun.

