Sådan hænger det gode sex- og samliv sammen

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Holder dit forhold? Se listen! --

Et godt sexliv er et tegn på, at I har et velfungerende parforhold.

Det viser ny grundig forskning, hvor 204 par blev fulgt over fire måneder.

Tidligere har studier i området peget på, at der er en klar sammenhæng mellem tilfredshed med sexlivet og tilfredshed med parforholdet. Og nogle undersøgelser har indikeret, at de to ting så at sige føder hinanden. Men den nye undersøgelse angiver, at det er kvaliteten af forholdet, der er afgørende for kvaliteten af sexlivet.

Deltagerne, der i gennemsnit havde været sammen i ni år, udfyldte ved begyndelsen (baseline), efter to måneder (fase 1) og efter fire måneder (fase 2) spørgeskemaer om deres sex- og samliv.

Mange grundige analyser senere kommer de to canadiske forskere frem til, at personer, som på et tidspunkt (fx fase 1) melder om et godt forhold, sandsynligvis rapporterer, at sexlivet er godt ved fase 2.

Det omvendte - at have et godt sexliv på et tidspunkt og to måneder senere melde om et godt forhold - var også tilfældet, men slet ikke på samme markante facon.

'Our first research question examined the link between sexual and relationship satisfaction at baseline by comparing two models: one with sexual satisfaction as a predictor and one with relationship satisfaction as a predictor. The results provided the most support for directionality of relationship satisfaction as a predictor of sexual satisfaction. Actor effects were significant for both men and women, whereas only men's relationship satisfaction was a significant predictor of partner's sexual satisfaction. Sexual satisfaction was also a significant predictor of relationship satisfaction but when the two models were compared, the model with relationship satisfaction as the predictor was a stronger fit for the data. Our results are consistent with the Interpersonal IEMSS, which proposes that relationship satisfaction acts as a reward in the relationship and when the rewards are high, sexual satisfaction is also expected to be high.'

Selv om samlivskvaliteten således kommer før sexlivskvaliteten, foreslår forskerne, at terapeuter husker at tale med klienter om både sex OG samlivsproblemer.

13 ting alle par med godt sexliv gør

Symptom

Vi tog fat i den danske parterapeut og sexolog Christiane Meulengracht for at høre, hvad hendes erfaringer er på området:

- Den rammer lige ned i et af mine hovedbudskaber: At problemer i sexlivet som regel er et symptom mere end problemet selv. Ofte er det et symptom på, at der er noget i vores indbyrdes dynamik, der ikke helt lever op til det, som de fleste ønsker sig af et parforhold: følelsen af at være elsket og accepteret for at være netop den, vi er, følelsen af fortrolighed, tillid og dyb connection. Vi har brug for at høre til og føle, at vi bidrager med noget vigtigt. Mange af os leder efter netop den følelse gennem vores partner, siger Meulengracht.

Her er hemmeligheden bag et godt sexliv i det lange forhold

Kontakt

Hun oplyser, at aldrig har oplevet, at nogen, der kom til hende med problemer i sexlivet, ikke også var udfordret på nogle meget fundamentale elementer i hverdagen:

- Vores seksualitet er en stor del af vores personlighed, og i lighed med, at vi bevidst eller ubevidst kan pakke dele af os selv eller egenskaber væk, gælder det også fx sexlyst. Kontakten til den forsvinder lige så stille, når vi føler os stressede, når vi undertrykker vrede, når vi tilpasser os eller tager for stort et ansvar for andre. Det være sig helt fysisk eller følelsesmæssigt. Det sker også, når vi føler, at vi skal præstere. Fx altid være klar med en rejsning eller få orgasmer. Eller bare oplevelsen af ikke at slå til i egne eller sin partners øjne.

Ifølge Meulengracht er vores intimitet forbundet med sårbarhed og mod til blottelse:

- I en hverdag, der er styret af hamsterhjulet og ting, vi hele tiden skal, bliver både sårbarhed og og evnen til at mærke kroppen udfordret.

Forskerne har fundet formlen på det perfekte passionerede sexliv

Tre bud

Vi bad Christiane Meulengracht om bud på, hvilke ting i forholdet man skal booste/forbedre/fokusere på for at få bedre/mere sex:

- Kommunikation: Der ligger noget meget fundamentalt i vores kommunikation. Både det vi siger, i vores handlinger og vores ordløse kommunikation. Alt for mange par får ikke talt om det, der sker mellem dem.

Når vores kommunikation i højere grad skaber distance mellem os, fx pga. kritik, skænderier eller for mange usagte ting, går det ofte ud over sexlivet. For at fodre intimiteten og sårbarheden, kræver det, at vi føler os anerkendte, elskede og rummede.

Hvordan vi gør det, afhænger af vores egen personlige bagage. Der er dog altid ét godt råd: Lyt. Hvis du vil have ret, er du holdt op med at lytte. Hvis du tænker på det næste, du vil sige eller gøre, er du holdt op med at lytte. I er to forskellige mennesker. Elsk forskelligheden - det kan berige jer, når I tillader det.

Kommunikation kan også blive udfordret af forskellige behov. Det er ikke usædvanligt, at kvinders lyst til sex og kontakt til begæret fodres af oplevelsen nærhed og øjenkontakt. Af forståelse og oplevelsen af at blive støttet og rummet i hverdagen, mens mænds lyst til nærhed og kommunikation ofte styrkes af sex.

Når hun ikke får opfyldt sine behov, mister hun lysten og måske trækker han sig i forhold til nærvær i hverdagen i mangel på at opleve den seksuelle sammensmeltning og nærhed. Altså en 'catch 22'.

Hver dag har vi muligheden for at åbne for endnu mere kærlighed i vores liv. Spørg dig selv: Det, jeg gør nu, bringer det mig tættere på min kæreste eller længere væk?

Dette afgør, om du har et godt sexliv

Nærvær: Nærvær handler om at være til stede dér, hvor vi er. Og er essentielt, når vi skal føle samhørighed. God sex forudsætter også, at vi er nærværende.

Drop orgasmejagten og læg skænderier og hverdags-grublerier uden for døren.

Hvor tit kigger du din partner i øjnene? Sådan rigtigt? Måske væsentligt sjældnere, end du kigger vildt fremmede eller dine kolleger i øjnene. Brug et par minutter hver dag på at tjekke ind hos din partner. Hold i hånden, kig hinanden i øjnene og fortæl lidt om din dag.

Berøring: Efterhånden som årene går, og der kommer børn til, glider hverdagsberøring ofte ud i sandet. Det ender med, at berøring og kys kun sker i forbindelse med opfordring til sex.

Hvis I er der, så genindfør de små hverdagsberøringer og kys. Goddag og farvel på munden, et tungekys bare fordi det er fredag og at holde i hånd, når I alligevel sidder, står eller går ved siden af hinanden. Det kan også være kærtegn, når I er nøgne - men er I udfordret på, at den ene føler, at enhver berøring er opfordring til sex og trækker sig, skal det ikke føre til sex. Men kan være en måde at nærme sig hinanden igen.

Kærlig og rar berøring udløser hormonet oxytocin, som gør det nemmere for os at være afslappede, glade og føle os forbundet. Og det leder til bedre sexliv.