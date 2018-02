Sådan kan du også bruge tantra

-- Herover Sexpert-tv fra arkivet: Derfor skal du dyrke Tantra --

Tantra og tantramassage er mere end 'blot' lækker seksuel wellness og helkropsorgasmer.

Det mener Nina Vinther fra Nordisk Tantra, der gerne ser, at danskerne udvider deres forståelse af, hvad tantra også er for en størrelse. Derfor er hun begyndt at tilbyde tantrabehandlinger for par, hvor man blandt andet lærer selv at bruge massageteknikkerne:

- Et tantrakursus for par handler helt grundlæggende om at lære os selv at kende, siger Vinther, som mener, at mange par hurtigt finder deres faste elskovsmønster.

Hvilket kan være et problem. Ofte udvikler vores sexliv sig på en måde, hvor vi har en sikker historie, vi spiller igennem igen og igen, og det kan et tantrakursus reboote:

- Det kan være, at vi ved, hvad der virker fysisk; hvis han gør sådan og sådan, så kan jeg få orgasme, eller vi har et særligt følelsesmæssigt mønster, som går igen - nogle gange negativt - som for eksempel; han får sex som belønning, for tjenester han har gjort for hende. Eller han tænker: hun har ikke rigtig lyst, men gør det, fordi hun føler, hun skal. Eller vi bruger sex som en måde at stresse af på, forklarer Vinther.

- Det kan også være et selvbillede, der skal justeres: Jeg er sådan en der altid har lyst, jeg er med på den værste, jeg er genert eller, hvad nu end. Måske er der flere nuancer på end som så! siger Vinther, der forklarer, man i en tantramassage skaber en lækker oplevelse, som vi måske ikke bliver så meget klogere af.

Det er her tantrakurset kommer ind i billedet.

Åh nej - nu vil han knalde igen

Hos Nina

Når et par kommer til Nina for et fire-fem timers kursus, indleder de med en lang snak, om hvor de er i deres relation. Herpå følger en konkret undervisning i tantramassage, hvor de skiftes til at give hinanden massage under Ninas vejledning - og ikke mindst bliver de undervist i at give udtryk for behov og grænser under massagen.

- For at begynde forfra er vi nødt til virkelig at glemme det, vi tror, vi ved om os selv og mærke, hvad gør den her berøring for eksempel ved mig. Hvad mærker jeg med den her temperatur, eller når du er så tæt på eller så langt væk. Hvilke tanker har jeg lige nu - og hvorfor tænker jeg i stedet for at mærke, hvad der foregår i kroppen? Keder jeg mig, eller føler jeg mig sårbar?

- Nogle gange er der ting, man ikke vil give, eller man afviser eller har det ikke følelsesmæssigt, som vi ønsker - og her er kunsten ikke at prøve at ændre den anden, men selv at kunne rumme vores skuffelse og sorg og acceptere den anden, som de nu engang er, fortæller Vinther.

Behov og grænser

Behandleren og giveren af massagen spørger ind til, hvad modtageren oplever og har brug for. Og efterhånden erfarer modtageren, at det ikke er farligt at give udtryk for sine behov og grænser:

- I den proces er ideen, at vi skal udvikle os til selv skal blive i stand til at tage vare på os selv og vores behov, lære at mærke og bede om det, vi har brug for, så det ikke enten bliver en gætteleg for modparten, eller at vi går rundt med en forventning, vi har om, at den anden skal gøre os tilfredse. Det er der enormt meget frihed i, mener Vinther.

Men det betyder også, at vi skal acceptere, at den anden har det, som han/hun har det:

- Nogle gange er der ting, man ikke vil give, eller man afviser eller har det ikke følelsesmæssigt, som vi ønsker - og her er kunsten ikke at prøve at ændre den anden, men selv at kunne rumme vores skuffelse og sorg og acceptere den anden, som de nu engang er.

Hvilke udfordringer hjælper du dine klienter med?

- Det kan være, de er kørt fast i nogle mønstre. Andre gange kan det være, fordi den ene part har været igennem en operation, og parret skal finde en ny måde at være intime på. Vores seksualitet udvikler sig også med alderen, og tantra kan tilbyde et rum at opdage, hvem man nu er.

Det kan du bruge det til

Hvordan kan en tantrabehandling bruges til at lære at sætte sine grænser og at lære at lytte til partnerens grænser og behov?

- Den part, som ligger på briksen, får her muligheden for at mærke, hvordan det er at tage imod, at slippe ansvaret for den anden. Mærke, hvordan de forskellige berøringer påvirker dem, mentalt, følelsesmæssigt og i kroppen. Man får her træning i at mærke, at sige til og fra. Og at mærke, hvornår ryger jeg væk fra det der er og op i hovedet. Er det fordi der kommer præstationsangst ind over, eller keder jeg mig? Eller går det for hurtigt, eller er det for intenst.

- Det er selvfølgelig ikke noget, vi lærer fuldstændigt på fire-fem timer, men det er en begyndelse, og faktisk er det det, der skal til, hvis vi virkelig gerne vil have en helkropsorgasme. Hver gang man ryger op i hovedet, sker der en blokering energimæssigt i kroppen af en eller anden art.

- Men jeg synes ikke orgasmen er interessant i sig selv, ikke lige så vigtigt, som det at blive tro overfor sig selv: Det er er det eneste, som virkelig skaber den største tilfredshedsfølelse - at blive helt autentiske, som man kalder det, mener Nina Vinther.

Sig ja!

Hvis alle følelser af fx afvisninger og pres er ok at have og fornuftige at italesætte, er faren så ikke, at man kan ende med at hele tiden skulle forholde sig til egne følelser i en grad, så man bliver ulideligt selvoptaget og ude af stand til at lytte til andres? Og fordi man hele tiden giver udtryk for alle følelser, risikerer man så ikke at såre mere, end man gavner?

- Det er faktisk lige omvendt! Hvis vi ikke kan sige ordentligt 'nej', kan vi ikke sige ordentligt 'ja'! Vi får lyst til den anden, når vi føler, at vi er blevet set, hørt og respekteret, og vi får en selvtillid af at være tydelige, som skaber mere lyst.

- Når jeg fx er 'ovre i den anden' og er bekymret for, om det, jeg gør, er godt nok, og hvordan han/hun har det, mister jeg mig selv. Det hele bliver lidt hverken det ene eller det andet. Jeg tror, det er det største problem i parforhold i dag. Man kan også spørge sig selv om: hvis min partner går i seng med mig ud fra en pligtfølelse - har jeg lyst til det? Nej vel? Så hellere være fri! Det er ydmygende for alle parter.

