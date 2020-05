Sådan påvirkede corona-udbruddet sexbranchen

For to måneder siden lukkede det meste af Danmark ned. Vi gik i coronaisolation. Det påvirkede naturligvis dansk erhvervsliv kraftigt. Men hvordan har det set ud for sexbranchen herhjemme?

Vi har spurgt en række aktører på markedet fra porno til sexlegetøj om, hvordan udviklingen har været her i det coronaforsømte forår.

Mens Denice K allererede i april overfor bt.dk hævdede, at hendes webcamside, dkwebcam.dk, havde fået utrolige 20 gange flere besøg end normalt, har andre cammodeller også oplevet stigning.

For eksempel Sandra Elfort, som under sit sexalias Lou har arbejdet som fræk cammodel i en årrække.

- Jeg så en meget stor stigning i antallet af besøgende i min chat, nærmest fra det øjeblik første pressemøde var afholdt. Og det er ikke gået den anden vej, selvom flere er startet på arbejde igen. Jeg tror, en masse har fået øjnene op for webcamsex under lockdown, og det er ikke noget, de har lyst til at slippe igen.

Privatfoto

- Jeg har især set en stigning af unge brugere, 18-20 årige. Jeg tænker, at de især keder sig derhjemme, når de ikke har mulighed for at gå i byen, se vennerne og så videre.

- Men jeg har ikke lige set en ændring i ønskerne fra brugerne, de har alle dage været meget forskellige, siger Elfort, der tidligere har fortalt, at analleg, grøntsagsonani og urinfetich er populære ydelser.

- Og jeg tror, at den her branche vil blive ved at vokse, jeg tror, webcam og content-creation, som man ser det på ManyVids og Onlyfans, er fremtidens porno.

Porno

Den danske pornoproducent og -model Elvira Friis bestyrer betalingstjenesten eromaxxx.dk, der har danske og udenlandske film på hylderne. Hun har set på brugerstatistikken i årets to første kvartaler og kan spore en interessant udvikling i hvilke kategorier, der er blevet mere eller mindre set.

Disse kategorier er blevet mere set:

Onani: +54%

Oralsex: +38%

Softcore: +36%

Fetich: +36%

Hardcore: +29%

Teens: +28%

Lingerie: +28%

Gruppesex: +24%

Lesbisk: +24%

Modne: +20%

Dildo +16%

Bondage og SM: +14%

Det er hovedsaglig de bløde kategorier, der har oplevet store stigninger, fortæller Elvira Friis. Foto: Elvirafriis.dk

Disse kategorier er blevet mindre set:

Analsex: -2 %

Udendoers: -10%

Store Bryster: -16%

Prøvefilmning: -16%

Transkønnnet: -18%

Sprøjteorgasme: -19%

Kendte: -21%

Store damer: -23%

Sexmaskiner: -26%

Retro: -31%

Hård sex: -31%

Små bryster: -31%

Gangbang: -39%

Elvira erkender, at det kan være svært at drage en entydig konklusion på baggrund af disse tal, men:

- Det er de lidt mere bløde, mainstream kategorier, som er steget i popularitet. De mere ekstreme er procentvis faldet. Måske er det par, som ser pornoen sammen, siger Elvira, der oplyser, at siden har haft mere trafik - og toppede efter to uger - men færre signups.

- Dette kan skyldes, at vi ikke har produceret nyt indhold siden lockdown, og vi venter fortsat, indtil det er mere sikkert.

Millionerne

Et af verdens store tubesites er xhamster.com, som har millioner 60 besøg fra Danmark årligt. I coronaperioden midten af marts til midten af maj har 13 millioner danskere besøgt sitet.

Direktør Alex Hawkins fortæller, at trafikken fra Danmark steg med fem procent i begyndelsen af marts de første uger af marts og igen begyndelsen af april. Det hvilket er mindre end i Italien og Spanien, hvor isolationskrav har været hårdere end i Danmark.

- Til gengæld blev trafikken ved med at stige gennem hele perioden frem til 17. maj. I den sidste del var den oppe på 14,4 procent sammenlignet sidste år - på trods af at I har været godt igang med genåbningen i et par uger, siger Hawkins til Ekstra Bladet.

Fynske Cady: - Derfor er jeg fræk Snap-pige

Alex Hawkins mener, at en af grundene til, at trafikken stadig er høj, kan være, at barer og restauranter først åbnede i denne uge. Så nok er mange tilbage på job, men en del sociale aktiviteter er på lavt blus - til xhamster.com’s fordel.

En pudsig detalje ved danskernes vaner på xhamster.com er, at det gennemsnitlige tidsforbrug er kørt op og ned. Det toppede med 11,5 minutter 14. april og er nu under 10 minutter. Ifølge Hawkins kan det skyldes to ting:

- Folk har fået mere travlt end i begyndelsen af lockdown og har derfor mindre tid til pornohygge. Og så er brugerne blevet bedre til at finde, hvad de har brug for. De er blevet eksperter på deres egen seksualitet under nedlukningen.

Og hvad har danskerne set i de seneste måneder? Well, det har ikke ændret sig i forhold normalen: Vi søger tre gange så meget på dansk porno som noget som helst andet. Det næstmest populære er 'modne'. Den mest populære pornostjerne blandt de coronaisolerede danskere, hvoraf 30 procent er kvinder, har været Katja Kean.

Katja Kean hitter stadig. Foto: Claus Lunde/Ritzau Scanpix

Legetøj

Især i begyndelsen af krisen var der forskellige meldinger fra den danske sexlegetøjsbranche.

Nogle meldte om massiv nedgang, mens en fortalte om eksplosiv stigning. Andre fortalte om status quo - som landets største, sinful.dk.

- Efter Mette Frederiksens pressemøde den 11. marts havde vi en periode, hvor salget af sexlegetøj var business as usual, siger pressemedarbejder Rune Kjelsmark.

- Det var først i slutningen af marts, at vi kunne se en ændring i salget. Den positive vækst fortsatte ind i april, som gik over al forventning, og den endte med at blive den fjerde bedste måned i Sinfuls historie.

- Det har også betydet, at når vi kigger på tallene fra den 12. marts til den 12. maj, så er salget i Danmark steget med 68 procent, når vi sammenligner med samme periode sidste år.

Kjelsmark fortæller, at det især sexlegetøj til par, der har været i høj kurs.

- Vores salg af sexlegetøjssæt er steget med 185 procent i forhold til sidste år, mens parvibratorer er steget med knap 210 procent. Her har kunderne specielt været interesseret i parboksen ‘Sinful 10 Day Love Challenge’, der indeholder ti forskellige produkter.

- Samtidig har vi også set stigninger inden for andre produkter til både kvinder og mænd, så der har bestemt også været singler, der har shoppet sexlegetøj i denne periode. Vi er rigtig glade for, at det er gået så godt, men vi forventer også, at vi nærmer os normaliteten igen i slutningen af måneden.

Priser

Jonas Olsen ejer tre forskelige sexrelatede danske sider. Og de har alle oplevet øget trafik.

- Hvis vi sammenligner perioderne 11. marts til 30 april vs 20. januar til 10. marts, så kan vi se en øget interesse.

Pornotubesiden triplex.dk: + 10%.

Prisssamnenligningssiden dildopriser: + 15%.

Lystica.dk med sexnoveller: + 7%.

- En lille sjov ting er, at på alle mine sider kan jeg se et relativt stort fald på omkring 20% fra onsdag d. 11. marts og frem til søndag, hvor tingene så nærmest eksploderer, siger Olsen, der oplyser, at han ikke har registreret nævneværdige prisudsving på sexlegetøj i perioderne.

Eksplosiv

Eroti.dk, der primært gør sig i artikler om sexlegetøj samt sexnoveller, har man oplevet eksplosiv vækst, forklarer Jacob Bager.

- Fra statsministerens tale d. 11 marts til d. 13 maj 2020 sammenlignet med samme periode sidste år har vi har 270 procent flere besøgende på siden. I konkrete tal vil det sige, at vi sidste år i samme periode havde cirka 150.000 besøgende og under Covid-19 havde vi omkring 560.000. Den største vækst var fra 11. marts til slutningen af april.

De mest solgte produkter via eroti er til mænd fleshlights, prostata-vibatorer og sexdukker. Kvinder købte mest g-punktsdildoer, klitorisvibatorer og bækkenbundskugler, mens de mest eftersøgte parprodukter har været sexspil, buttplugs og strap-ons.

Bager fortæller, at specielt de store byer står bag den voldsomme vækst.

København: 314% flere besøgende.

Aarhus: 265% flere besøgende.

Odense: 339% flere besøgende.

Yderligere oplever eroti.dk også en massiv interesse for sexnoveller.

- Vi har i analyseperioden haft 124 procent flere læsere af vores sexnoveller, svarende til godt 88.000 personer i denne periode.

Generelt forventer erotik.dk, at hele flader ud i takt med, at der bliver åbnet mere, men:

- I og med danskerne ser ind i en sommerferie, hvor man højst sandsynligt ikke kan tage til udlandet, tror vi, at den ekstraordinært høje interesse bliver på et vist niveau.