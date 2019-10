Sådan spiller du p..

-- Over artiklen reportage fra Erotic World: Spil dansk p.. --

Nyt dansk plade- og vendespil har fokus på mandens bedste ven, og det var en stor attraktion på weekendens sexmesse i Valby Hallen. En lang række mænd har doneret fotos af deres vedhæng, så kvinder nu også kan spille p..!

For ikke at provokere nogen unødigt på en mandag efterårsaften skriver vi det kun to gange: Det omtalte spiller hedder Pik.

Erotic World messen i Valby Hallen ved København dannede i weekenden vanen tro rammen om et stort antal udstillere med alle tænkelige typer af sexlegetøj til mænd, kvinder og par. Og altså også det danske spilleprodukt til sofa- eller spisebordet. Eller hvor man nu lyster at spille...

- Ofte er det det skægge, enkle og oplagte, andre bare ikke har tænkt på før, der ender med at få succes. Så jeg tror, at dette voksenspil nok skal klare sig fint. Om da ikke for andet så for sit opsigtsvækkende koncept, siger den danske sexlegetøjsekspert JoanB fra Joanb.dk, som guidede Ekstra Bladet rundt på messen.

JoanB, der har arbejdet med sexlegetøj i 20 år, prøvede naturligvis spillet. Det er jo ikke hver dag, kvinder får mulighed for at spille pik udelukkende for egen fornøjelses skyld.

36 meget forskellige tissemænd

Spillet indeholder 36 billeder af forskellige penisser.

- Var man på forhånd ikke klar over, at der kan være endda meget stor forskel på, hvordan en penis kan tage sig ud, så burde man fluks erhverve sig det nye spil. Samtidig er det også en stor fordel, at de mange penisser ikke alle ligner hinanden, for det gælder jo til dels om at huske udseendet af dem, siger sexlegetøjsbloggeren.

Hun fortæller, at der er en øget interesse for alle typer af erotiske spil.

- Spillet her er dog mere et sjovt selskabsspil, og skal stemningen blive rigtig lummer, skal der helst både være mænd og kvinder med rundt om bordet.

- Og dog, en flok godt opstemte veninder vil helt klart også kunne få en masse spas og hygge ud af spillet.

Det danske vendespil går ud på, at man som spiller skal beskrive, mime og gætte, hvilken dillen der er på billedkortet - og det er et lille dansk firma, Genital Royale, der står bag.

Flip the Dick, et vendespil med penisser, udviklet af samme firma, havde også verdenspremiere på Erotic World i Valby.

