Sådan stimulerer du din sans for sex

Når en eller flere sanser tages ud af spil, optimerer du helt automatisk de resterende sanser, fortæller den 43-årige autodidakte sexpert JoanB.

Hun har arbejdet med sexlegetøj og omegn i 20 år og har lige så længe været sammen med sin mand. I de seneste år har hun levet af at blogge om sexlegetøj og erotik og seksuel wellness på joanb.dk.

- Noget af den bedste og mest givende sex, jeg og min mand har haft sammen, har fundet sted helt impulsivt. Hvor vi finder en en ny leg, som vi bruger fremadrettet. Og en af de lege, der involverer høresansen, udspringer faktisk af, at han snorker ret meget. Så tidligt i vores forhold begyndte jeg at bruge ørepropper for at kunne få en ordentlig nattesøvn.

Når lysten så indimellem kom snigende, var det ikke altid, jeg fik taget ørepropperne ud. Det gav mig en helt ny og meget anderledes form for sanse- og sexoplevelse.

For frarøver man sig selv og/eller partneren en eller flere sanser, så forstærkes de resterende sanser ekstra meget, fortæller Joan, der indimellem også bruger øreproptricket solo, når hun onanerer med sexlegetøj.

- Så tager jeg en pude over øjnene og tager ørepropper i ørerne for at intensivere følesansen yderligere.

Sanselig sex

Når man fjerner høresansen, bliver man helt automatisk nødt til at kommunikere på andre måder under sex, mener bloggeren.

- Og kan man samtidig heller ikke se noget, fordi man hygger sammen i et bælgmørkt rum, eller man er blændet via et blindfold eller en sovemaske til en flad tikrone fra Tiger, så er man tvunget til mest at kommunikere via følesansen, altså via fysisk berøring. Mærke efter rundt om på hinandens kroppe på en meget mere afprøvende og intens facon.

- Desuden højner en omgang ekstra sanselig sex samhørigheden, og man nyder forskellige former for sex meget bedre end ellers.

Musik

Høresansen behøves dog ikke at blive fjernet for at opnå en ny form for sexoplevelse. Man kan også komme lækker musik i ørerne, mener Joan. Dog ikke nødvendigvis via dæmpet musik i soveværelset, men ved at man solo eller hver især har noget musik i ørerne, der fremkalder en helt bestemt feeling/stemning for en.

- Måske oplever man, at en særlig kunstner bare er helt vildt fræk, og at numre spillet og sunget af ham eller hende giver en et ekstra kick til onani- eller sexoplevelsen.

- Tidligere har jeg selv eksperimenteret med at høre musik, hvor kunstneren mere end vedkommendes musik måske tændte mig, og hvor jeg i forbindelse med onani så fantaserede om at være sammen med denne her musiker. Det kan være ret frækt, kan jeg godt love.

Luk øjnene

Synssansen er nem at lukke ned for. Enten så slukker man lyset i soveværelset eller tager et blindfold for øjnene, så bliver man helt pr. automatik mere verbale i sengen end ellers, mener Joan.

- Det kan have sine fordele og være nyskabende i sengen for en del par, forestiller jeg mig. Rent faktisk kan det være en del nemmere at sige både fra og til, hvis man ikke hele tiden har øjenkontakt med hinanden.

Når det kommer til følesansen, så rammer vi ind i noget fuldstændig vanvittigt vigtigt, ifølge bloggeren:

- Vi lever nemlig i en tid, hvor vi næsten alle sammen stirrer mere ned i vores smartphones, end vi kigger på hinanden og taler med hinanden. Derfor tror jeg mange oplever såkaldt hudsult, når man sjældent har fysisk kontakt med et andet menneske.

- For når vi rører ved hinanden, om det så bare er at kramme eller endnu bedre, har sex med hinanden, så udløser kroppen samhørighedshormonet oxytocin. Det er vigtig for vores velbefindende.

Duftoplevelser i fitnesscentre

Duftesansen må vi naturligvis ikke glemme, fortæller bloggeren.

- Nu har jeg altså oplevet noget mega vildt, der netop omhandler duftesansen. For få måneder siden begyndte jeg at træne i et fitnesscenter, og tre fyre kom hen og trænede lige ved siden af mig.

- Og med et, som gik jeg direkte ind i en mur, så blev jeg ramt af en helt sindssyg testosteron-sky. Som på en eller anden forunderlig måde bare var så vildt lækker, selv om vi taler om tonsvis af sved og en masse mandlige hormoner.

- Lige på stedet blev jeg bare så tændt af denne her ‘duft’ - og havde jeg ikke været lykkeligt gift, så ved jeg snart ikke, hvad jeg så havde gjort.

Joan har da også testet en række erotisk dufte.

- Jeg bilder mig ind, at de her ‘hormon-dufte’ giver noget ekstra. Når der kastes en god dosis mandlige hormoner på mine lagner, så boostes min lyst kun yderligere.

Den uspiselige Nutella-stang

Joan deler en oplevelse, hvor smagssansen i høj grad kom i spil.

- Da jeg var helt ung, lå tanken om at give kæresten et blowjob mig meget fjernt. Selv om jeg da havde prøvet det, så var det bestemt ikke noget, jeg bare lige sådan kastede mig ud i. På et tidspunkt fik en jeg kæreste, der holdt utrolig meget af netop oralsex. Men jeg holdt stand, så godt jeg nu kunne, men fik kun mere og mere dårlig samvittighed over, at jeg ikke kunne gøre dette her for ham.

- En veninde foreslog mig så, at jeg burde smøre ham ind i Nutella, så det gjorde jeg så. For her var måske løsningen for os begge. Men der er bare en ting, man her bør vide om Nutella, og som jeg dengang altså ikke vidste. Smører man det ikke på et stykke franskbrød eller varm toast, så ender man nemlig med nærmest at lime hele munden sammen.

- Med den portion, jeg endte med at smøre på, var det mig helt umuligt at danne nok spyt i munden til at konsumere al Nutellaen. Eksperimentet endte i en frygtelig omgang snask og samtidig blev det nok også det hårdeste blowjob, jeg nogensinde har givet mig i kast med.

Joan vil derimod anbefale glidecremer med naturtro smagsvarianter.

- Heldigvis er vi kommet meget langt væk fra de her syntetiske glidecremes-smage, som der var en hel del af på markedet for 10 år siden. Mange af de nye glidecremer er desuden helt uden sukker og kunstigt sødemiddel.

- En af mine egne favoritter i samme spiselige og smagssanselige boldgade er serien af vandbaserede glidecremer med forskellige smagsvarianter som salt, karamel, mint-chokolade og Creme Brulee. Til og forsøde både kaffen og sexlivet med.